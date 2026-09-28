Cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng cũng là một nội dung làm theo lời Bác

Ông Lê Quang Hòa, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn - Đan Kia cho biết, từ năm 2023 đến tháng 6/2026, đơn vị đã phối hợp trao tặng gần 20 công trình nước tinh khiết cho trường học và cơ sở y tế trên địa bàn, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Ngoài kinh phí máy móc, vật tư, người lao động trong công ty thực hiện việc lắp đặt hoàn toàn miễn phí, như sự đóng góp cho cộng đồng. Ông Hòa cho biết, CĐCS công ty đang thực hiện mô hình “Thực hiện công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng mảnh đất và người dân Lạc Dương”, học tập và làm theo tấm gương của Bác hướng về đồng bào.

Câu chuyện sẻ chia của những người công nhân Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn - Đan Kia không phải là chuyện riêng của đơn vị mà đã trở thành hoạt động của những CĐCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tích cực thực hiện phong trào “Công nhân Lâm Đồng làm theo lời Bác”. Phong trào này được thực hiện xuyên suốt từ năm 2021, nhằm hiện thực hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình toàn khóa XIII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, bà Vũ Thị Oanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thông tin.

Công ty CP Nước Sài Gòn - Đan Kia tặng hệ thống nước sạch cho học sinh trường Hùng Vương

“Đặc thù hoạt động của tổ chức công đoàn sau sáp nhập có nhiều thay đổi. Địa bàn tỉnh rộng, số tổ chức công đoàn giảm nên hiện nay chỉ còn trên 900 CĐCS, chủ yếu là đơn vị doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh nên thời gian để tập trung đông đủ đoàn viên học tập, triển khai các nội dung khác rất khó khăn. Vì thế, chúng tôi vận động công nhân, đoàn viên làm theo lời Bác rất thiết thực và phải thật sự gần gũi với anh chị em”, bà Vũ Thị Oanh chia sẻ.

“Vận động anh chị em thực hiện các phong trào làm theo lời Bác phải thực sự giản dị, trực tiếp, không sáo rỗng, bảo đảm sản xuất kinh doanh và không ảnh hưởng đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của công nhân lao động”, chị Nguyễn Thị Thanh Lam, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Quảng Thái, đơn vị xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rất đẹp” chia sẻ. Chị Thanh Lam nhận xét, anh chị em công nhân kính trọng, yêu quý Bác như người thân trong gia đình, không cần nhiều lời mà cần hành động thực tiễn, gần gũi.

Để vận động người lao động làm theo lời Bác, Công đoàn đã xây dựng nhiều mô hình đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành vi như bảo vệ môi trường, cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; xây dựng các mô hình nhân đạo từ thiện, hiến máu tình nguyện; xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ Hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh… tạo hiệu ứng tích cực, dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của đoàn viên, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hành vi đẹp trong cuộc sống. “Mỗi hành động đẹp dù nhỏ cũng khiến người lao động thấy gắn bó với đơn vị, gắn bó với cộng đồng, thấy gần với Bác”, bà Vũ Thị Oanh cho hay.

“LĐLĐ Lâm Đồng đã thực hiện phong trào “Công nhân Lâm Đồng làm theo lời Bác” giai đoạn 2021 - 2026 và sẽ tiếp tục thực hiện phong trào sâu rộng hơn, đi vào từng CĐCS. Chúng tôi cổ vũ, động viên toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ Hồ Chủ tịch, xây dựng đội ngũ công nhân mạnh mẽ trong thời kì mới”, bà Vũ Thị Oanh thông tin.