Gia Lai yêu cầu đổi mới cách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

UBND tỉnh Gia Lai làm việc về tình hình triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án có quy mô lớn.

Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp chưa đạt kỳ vọng

Chiều 30/9, UBND tỉnh Gia Lai làm việc về tình hình triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án có quy mô lớn, tác động đến sự phát triển của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2026, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đã chuẩn bị nguồn lực, triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu thu hút đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Đối với 7 KCN còn dư địa, gồm: Nhơn Hội (khu A), Becamex, Nhơn Hòa, Hòa Hội, Nam Pleiku, Bình Nghi và Phù Mỹ giai đoạn 1, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu hút 57 dự án, với tổng vốn đầu tư tối thiểu 31.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, 7 KCN mới thu hút được 12/57 dự án, đạt 21% chỉ tiêu, với tổng vốn đăng ký 3.132/31.500 tỷ đồng, đạt 10% chỉ tiêu.

Lũy kế đến nay, các KCN thu hút tổng cộng 423 dự án thứ cấp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 93.998 tỷ đồng, trong đó có 45 dự án FDI với vốn đăng ký 631,5 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy các KCN bình quân hiện đạt 33,5%.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, kết quả thu hút đầu tư chưa đạt kỳ vọng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, tình hình kinh tế, xung đột giữa các quốc gia kéo dài, giá cả thị trường biến động, chính sách phòng vệ thương mại diễn biến phức tạp và rủi ro đầu tư gia tăng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư của một số chủ đầu tư KCN chưa có nhiều đổi mới, đột phá. Một số nhà đầu tư còn cân nhắc do tác động của thị trường, khả năng tiếp cận vốn, chi phí đầu tư, chi phí logistics cùng các yêu cầu ngày càng cao về môi trường, phòng cháy chữa cháy và lao động.

Hạ tầng kỹ thuật tại một số KCN chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông nội bộ chưa bảo đảm phục vụ tốt hoạt động luân chuyển hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Lăng lý giải về nguyên nhân không thu hút được dự án đầu tư trong 9 tháng của năm 2026.

Đáng chú ý, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Becamex Bình Định do Công ty Cổ phần Becamex Bình Định làm chủ đầu tư có tổng vốn đăng ký 3.333 tỷ đồng, quy mô 1.000ha, trong đó diện tích đất công nghiệp thương phẩm có khả năng cho thuê khoảng 653ha.

Năm 2026, tỉnh giao KCN này thu hút ít nhất 20 dự án đầu tư mới, mỗi dự án có vốn đăng ký tối thiểu 200 tỷ đồng, với tổng vốn đăng ký tối thiểu 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 9 tháng, KCN chưa thu hút được dự án nào.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Becamex đã tiếp xúc 44 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó 13 nhà đầu tư đến tham quan, làm việc trực tiếp.

Đơn vị cũng phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến công tác xúc tiến đầu tư, gặp gỡ hơn 150 doanh nghiệp, tổ chức Trung Quốc. Becamex chủ động tham gia các sự kiện liên quan đến ESG, mở rộng hướng khai thác để thu hút dòng vốn FDI theo xu hướng chuyển đổi xanh.

Theo ông Lăng, một trong những khó khăn là biến động thị trường, thuế quan và đứt gãy chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, chi phí logistics cao vì hàng hóa qua cảng Quy Nhơn phải trung chuyển. Cùng với đó, nguồn nhân lực lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp... Đặc biệt, mặc dù đơn vị đã triển khai giảm sâu giá thuê đất nhưng vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư.

Đổi cách tiếp cận, tạo làn sóng đầu tư mới

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị phải sâu sát hơn nhằm thu hút đầu tư ở các KCN.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế phải sâu sát hơn nữa, cùng doanh nghiệp trực tiếp tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong phạm vi khả năng và thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm kết nối thường xuyên với đầu mối liên quan, kịp thời phản ánh khó khăn để phối hợp xử lý. Đồng thời, các đơn vị cần đổi mới phương thức xúc tiến, chủ động tiếp cận doanh nghiệp, ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ xanh.

Cùng với đó, cần xây dựng chính sách hấp dẫn về giá thuê hạ tầng, thủ tục đầu tư và các chính sách liên quan, qua đó tạo làn sóng đầu tư mới, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Gia Lai trong thời gian tới.

Ông Phạm Anh Tuấn cho hay, các đơn vị có thể nghiên cứu, đề xuất cơ chế thưởng đối với các KCN, cụm công nghiệp thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư.

Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế phù hợp để khuyến khích các KCN, cụm công nghiệp thu hút được nhà đầu tư, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách và tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trong giai đoạn đầu.