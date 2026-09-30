Cụ thể hóa 12 nhóm hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể địa điểm làm thủ tục hải quan đối với 12 nhóm hàng nhập khẩu và một số trường hợp được làm thủ tục ngoài cửa khẩu nhập. Ảnh minh họa.

Việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa việc áp dụng Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khu vực quản lý cửa khẩu nhập, phù hợp với mô hình tổ chức và quản lý hải quan mới.

Cơ sở pháp lý của danh mục này đã được xác lập tại Quyết định số 31/2026/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 14/8/2026.

Những mặt hàng nào thuộc danh mục?

Theo dự thảo, 12 nhóm hàng gồm: Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia sản xuất từ malt; ô tô chở người dưới 16 chỗ; máy bay, du thuyền; xăng các loại; điều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU; bộ bài; giấy vàng mã; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; hàng nhập khẩu thuộc danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; hàng nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo nguy cơ dịch bệnh.

Đối với điều hòa nhiệt độ, dự thảo loại trừ loại có công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU mà theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải, gồm ô tô, toa xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền.

Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh này xuất phát từ việc rà soát Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, theo đó nhóm điều hòa nêu trên không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Không phải mọi trường hợp đều bắt buộc làm tại cửa khẩu nhập

Đáng chú ý, dự thảo quy định một số trường hợp hàng thuộc danh mục vẫn được lựa chọn làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập.

Chẳng hạn, máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình có thể làm thủ tục tại hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.

Hàng phục vụ gia công, sản xuất trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất có thể làm thủ tục tại hải quan nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất theo điều kiện quy định.

Hàng đưa vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan được làm thủ tục tại hải quan quản lý khu phi thuế quan hoặc kho ngoại quan. Hàng bán tại cửa hàng miễn thuế được làm thủ tục tại hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.

Dự thảo cũng dành ngoại lệ đối với hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, hàng gửi qua bưu chính và chuyển phát nhanh.

Riêng xăng nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ kho ngoại quan vào nội địa có thể làm thủ tục tại hải quan nơi thương nhân có kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Hàng đóng chung container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ cũng có thể làm thủ tục tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm này.

Việc quy định rõ nhóm hàng và địa điểm làm thủ tục có ý nghĩa trực tiếp với doanh nghiệp trong việc tổ chức tuyến vận chuyển, lựa chọn cảng, kho bãi và địa điểm mở tờ khai.