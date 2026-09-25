Công nghiệp giữ đà tăng trưởng

Ca làm việc của công nhân nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến, xã Mường La.

Theo báo cáo của ngành Công Thương, 8 tháng qua, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá. Đặc biệt trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp có sự bứt tốc mạnh mẽ với mức tăng 26,67% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất điện tiếp tục là một trong những động lực quan trọng. Từ đầu năm đến nay, do mưa nhiều, lượng nước về các hồ thủy điện duy trì ở mức cao, tạo điều kiện cho các nhà máy phát điện. Sản lượng điện 8 tháng tăng 11,88%, góp phần trực tiếp vào mức tăng chung của toàn ngành.

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến đang quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Chiến với công suất 200 MW, sản lượng điện 8 tháng đạt 577 triệu kWh, đạt 75,5% kế hoạch năm và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng giám đốc Công ty, thông tin: Đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin dự báo thời tiết để chủ động khai thác tối đa, hiệu quả nguồn nước trong hồ. Chủ động các phương án phòng, chống lũ bão; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, vận hành máy móc thiết bị, nhà máy mang lại hiệu quả cao.

Khai thác đá tại Công ty cổ phần Xây dựng Trường Giang.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 8 tháng, sản lượng sữa tươi tiệt trùng tăng 7,32%, chè sơ chế tăng 8,88%. Thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh cũng đang tất bật chuẩn bị hạ tầng, máy móc để bước vào niên vụ thu hoạch, chế biến cà phê mới 2026-2027, tạo thêm động lực góp phần vào mục tiêu tăng trưởng.

Lĩnh vực khai khoáng và vật liệu xây dựng cũng có chuyển biến tích cực. Sản lượng đá xây dựng tăng 7,72%, cho thấy hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu tiếp tục đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Bảo đảm nguồn cung đá cho hoạt động xây dựng trên địa bàn, Công ty cổ phần Xây dựng Trường Giang, phường Tô Hiệu, chủ động rà soát công suất mỏ, bố trí nhân lực, phương tiện và bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hạn chế gián đoạn trong quá trình sản xuất. Ông Đinh Công Hưng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Trường Giang, thông tin: 8 tháng đầu năm, Công ty đã khai thác được hơn 66.000 m³, đạt 80% kế hoạch đề ra. Các sản phẩm được kiểm tra, sàng, phân loại theo yêu cầu; từng lô vật liệu được theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật, kịp thời xử lý những sản phẩm không đạt yêu cầu.

HTX kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận, kiểm tra nguyên liệu chè.

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp Sơn La vẫn còn một số khó khăn, do quy mô sản xuất còn nhỏ, số lượng doanh nghiệp chế biến sâu chưa nhiều; hoạt động sản xuất chịu tác động khá lớn của thời tiết, nguồn nước và tính mùa vụ của nguyên liệu nông sản; một số ngành bước vào thời điểm hết vụ sản xuất. Chi phí vận chuyển, logistics và tiếp cận nguồn vốn cũng tiếp tục là những vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Đảm bảo tăng trưởng 8% năm theo kế hoạch của tỉnh, ngành Công Thương đang tập trung triển khai các giải pháp theo kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV và cả năm 2026. Trong đó, tập trung rà soát, theo dõi sát sản lượng các sản phẩm chủ lực để có giải pháp phù hợp; thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời, thủy điện và điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; bảo đảm an toàn vận hành các hồ chứa thủy điện; duy trì và nâng công suất các sản phẩm thế mạnh như sữa, chè, cà phê, đường, tinh bột sắn; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng tỷ lệ chế biến sâu, tăng giá trị sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào tiêu thụ nguyên liệu thô. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phát triển Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ; phối hợp cung cấp thông tin quy hoạch Cụm công nghiệp Mộc Châu. Đồng thời, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, xuất khẩu trực tuyến và tham gia các sàn thương mại điện tử tiếp tục được quan tâm, trong đó, chú trọng tổ chức hiệu quả Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm Cà phê Arabica Sơn La năm 2026.

Thành viên HTX Ara-Tay Coffeexã Mường Chanh đóng gói sản phẩm cà phê.

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Công Thương, nhấn mạnh: Ngành Công Thương sẽ tiếp tục bám sát hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới. Qua đó, tạo nền tảng để sản xuất công nghiệp hoàn thành mục tiêu năm 2026 và có bước phát triển ổn định trong thời gian tới.

Với kết quả đạt được và các giải pháp đang được triển khai, ngành công nghiệp của tỉnh có thêm cơ sở để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, việc phát huy các ngành sản xuất chủ lực, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và mở rộng không gian phát triển sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.