Cần Thơ quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Phát biểu tại Phiên họp UBND thành phố Cần Thơ thường kỳ tháng 9 năm 2026 tổ chức chiều ngày 29/9, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu từ nay đến cuối năm các cấp, ngành phải rà soát kỹ từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là những công trình, dự án còn chậm; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để tập trung tháo gỡ.

"Thành phố chỉ còn khoảng 90 ngày để thực hiện các nhiệm vụ năm 2026, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, từng đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, ngành phải bám sát nhiệm vụ, trăn trở và chủ động tìm giải pháp để hoàn thành, vượt các mục tiêu được giao" - ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Đối với các nhiệm vụ, công trình, dự án đang triển khai, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát cụ thể tiến độ từng việc. Công việc nào đã thực hiện từ 70 đến 90% phải xác định khả năng hoàn thành; những nhiệm vụ mới đạt khoảng 30% phải xem xét lại cách tổ chức thực hiện, nhân sự phụ trách và thẩm quyền xử lý.

Ngoài việc phân công nhiệm vụ phải "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ sản phẩm", các đơn vị cần rà soát lại việc bảo đảm người được giao nhiệm vụ có khả năng thực hiện, không để tình trạng công việc chậm kéo dài do bố trí chưa phù hợp.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các địa phương, sở, ngành rà soát và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong 9 tháng qua; trong đó, phải chỉ rõ từng điểm nghẽn phát sinh từ khâu nào, cán bộ, trình độ chuyên môn, sự chồng chéo nhiệm vụ hay công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Theo Bí thư Thành ủy, nếu một sở, ngành thực hiện tốt nhưng hồ sơ chuyển sang cơ quan khác lại bị ách tắc thì phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND thành phố phải được xử lý ngay; nội dung thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Thành ủy phải kịp thời báo cáo để cho ý kiến.

Ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu không để những điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của thành phố. Quý cuối năm không chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 mà còn phải chuẩn bị cho năm 2027 và cả nhiệm kỳ. Các sở, ngành, xã, phường phải chủ động từ sớm, tránh tình trạng đến đầu năm mới triển khai dẫn đến bị động, ảnh hưởng tiến độ.

Về đầu tư công, cần bám tiến độ từng dự án, trọng tâm đối với giải ngân vốn đầu tư công và các công trình; dự án chậm là phải rà soát từng dự án, không đánh giá chung chung. Đặc biệt, cần xác định rõ dự án chậm ở khâu nào, trách nhiệm thuộc đơn vị nào và giải pháp xử lý trong thời gian còn lại của năm.

Cùng đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành phải sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động tháo gỡ khó khăn và tập trung nguồn lực cho những công việc còn chậm. Với những nhiệm vụ không đạt tiến độ do nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết liệt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong đánh giá cuối năm…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Theo ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, trong tháng 9 và lũy kế 9 tháng của năm 2026, các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ về an sinh được thực hiện hoàn thành chất lượng, hiệu quả và có sự tăng trưởng khá hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tăng trưởng kinh tế mặc dù đạt khá nhưng so với kịch bản tăng trưởng vẫn còn thấp. Nguyên nhân do tỷ trọng nông nghiệp còn cao, nền tảng chưa vững chắc, doanh nghiệp lớn tác động không nhiều.

Về giải ngân vốn đầu tư công, mặc dù thành phố đã phát động phong trào, tiến độ giải ngân trong tháng 9 tăng cao nhưng vẫn chưa đạt được theo kế hoạch là 75%. Một số lĩnh vực có tăng về quy mô nhưng hiệu quả và chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng (ví dụ khu vực 3 - thương mại dịch vụ tăng trưởng rất cao, tăng 28%, nhưng tăng trưởng cuối cùng của khu vực này chỉ có 8,83%, do chi phí trung gian quá lớn)…

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành tập trung cao nhất hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu; các cơ quan, đơn vị rà soát chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của mình, tập trung vào những chỉ tiêu chưa đạt, có nguy cơ không đạt, giao việc hiệu quả rõ, kiểm đếm bằng kết quả cụ thể, vướng mắc vượt thẩm quyền để xử lý, vượt thẩm quyền báo cáo... Cùng với việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, cần đẩy mạnh điều chỉnh vốn liên tục kể cả cấp xã thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, địa phương tập trung đẩy nhanh xử lý, khai thác cơ sở nhà đất lưu giữ sau sắp xếp, tổ chức thực hiện ngay các phương án như cho thuê đất, chuyển mục đích hoặc đấu giá…

Ông Trần Phú Lộc Thành - Quyền Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ thông tin, quý III/2026, kinh tế thành phố đã có đà phục hồi, tăng tốc ngày càng vững chắc qua từng quý, tiệm cận kịch bản thành phố đề ra. Nổi bật là sự chuyển biến của khu vực II (công nghiệp - xây dựng) đã bứt phá mạnh mẽ, tăng 14,17%, tăng thêm 9,45 điểm phần trăm chỉ sau một quý, gần như tiệm cận hoàn toàn kịch bản quý III (14,45%).

Lũy kế 9 tháng, khu vực II ước tăng 9,51%, tăng thêm 2,48 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm (7,03%). Trong đó, ngành xây dựng là điểm sáng nổi bật nhất, tăng tới 14,77% trong quý III và 11,56% trong 9 tháng đầu năm nhờ có sự đóng góp tích cực từ kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ngành công nghiệp cũng duy trì đà tăng khá, quý III tăng 14,02%, 9 tháng tăng 9,05%, phù hợp với diễn biến chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 11%, riêng tháng 9/2026 tăng 18,9% so với cùng kỳ. Đây là khu vực có chuyển biến tích cực, ấn tượng nhất trong 9 tháng đầu năm 2026, đóng vai trò quyết định giúp tốc độ tăng trưởng GRDP chung của thành phố tăng tốc rõ nét.

Theo ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, trong quý III, thành phố chỉ kỳ vọng tăng ở mức 14,5%. Tuy nhiên, nhờ thực hiện chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 9 tăng tốc nên cả quý III, chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố tăng tới 18,91%. Dẫn đến chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng lên đến 11,04%.

Nguyên nhân tăng mạnh tập trung ở lĩnh vực xuất khẩu thủy sản tăng 21,8%, sản xuất chế biến gạo tăng 16,9%, may mặc tăng 18,7%...

Nếu các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ và đưa vào vận hành trong quý IV theo như kế hoạch, thành phố hoàn hoàn toàn thực hiện chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 11,25% theo kế hoạch của năm 2026, thậm chí có thể cao hơn -ông Chân chia sẻ.