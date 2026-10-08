Công an phường Cầu Giấy: Thông báo tìm người

Cơ quan CSĐT- Công an Thành phố Hà Nội (Công an phường Cầu Giấy) đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu Vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra ngày 27/02/2024 tại trước số 85 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định đối tượng Lã Ngọc Tuấn (sinh năm: 1988, trú tại thôn Mạ, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái nay là xã Thác Bà, tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm: 2004; HKTT: Xóm Trong, xã Yên Trị, Ý Yên, Nam Định nay là xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình) có liên quan đến vụ án.

Vậy Công an phường thông báo:

Ai biết được thông tin, hình ảnh của đối tượng Lã Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Huyền (lai lịch nêu trên) liên quan đến vụ việc có dấu hiệu Vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra ngày 27/02/2024 tại trước số 85 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội liên hệ ngay với đồng chí Lê Ánh Diệp, Cán bộ thụ lý, Công an phường Cầu Giấy để làm việc, số điện thoại liên hệ: 0982442886.