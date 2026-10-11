Phát hiện kho 129 bình 'khí cười' tại Hà Nội: Có thể bị xử lý hình sự

Hành vi kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ “khí cười” trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa: Cơ quan Công an

Phát hiện, thu giữ 129 bình “khí cười”

Khoảng 23h50 ngày 5-10-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 2.5, Tổ công tác Y8/141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện V.D.C (sinh năm 2002, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô Honda Winner có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra tại khu vực Tân Mai, phường Hoàng Mai, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của C. có một bình kim loại màu đen, trọng lượng khoảng 5kg, nghi chứa khí N2O.

Qua làm việc ban đầu, C. khai nhận được một người tên Đa, tự xưng là chủ kho, thuê vận chuyển bình khí đi giao cho khách hàng. Người này cũng cung cấp thông tin về địa điểm tập kết hàng tại khu vực ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Từ thông tin thu thập được, Tổ công tác Y8/141 phối hợp với Công an phường Thanh Liệt tiến hành kiểm tra các địa điểm liên quan.

Tại số 8, hẻm 55, ngõ 214 Nguyễn Xiển, lực lượng chức năng phát hiện N.K.B (sinh năm 2006) và L.M (sinh năm 2003) cùng 115 bình khí N2O. Tiếp tục kiểm tra tại số 23, ngách 20 cùng ngõ, cơ quan Công an phát hiện thêm 13 bình khí.

Tính cả bình khí được phát hiện ban đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 129 bình nghi chứa khí N2O các loại. Toàn bộ tang vật cùng những người liên quan được bàn giao cho Công an phường Hoàng Mai tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi kinh doanh “khí cười” trái phép

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Phạm Hải Long, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, một trong những nhận thức sai lầm phổ biến hiện nay là cho rằng khí N2O không thuộc danh mục chất ma túy thì có thể tự do mua bán, sử dụng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Thực tế, N2O là hóa chất có những ứng dụng hợp pháp trong y tế, công nghiệp thực phẩm và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển loại khí này phải tuân thủ các quy định pháp luật. Việc lạm dụng N2O để tạo cảm giác hưng phấn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng.

Đáng chú ý, theo Hướng dẫn liên ngành số 24/HDLN-BCA-BQP-BYT-BCT-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 25-6-2026, hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ khí N2O nhằm phục vụ việc sử dụng qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế có thể bị xem xét xử lý về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 hoặc tội "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" theo Điều 191 Bộ luật Hình sự, nếu đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo luật sư, việc xử lý sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể. Đối với vụ phát hiện 129 bình khí N2O tại Hà Nội, cơ quan chức năng cần làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa, mục đích kinh doanh, hoạt động giao nhận cũng như vai trò của từng cá nhân liên quan.

Một vấn đề cần lưu ý là trách nhiệm pháp lý của những người tham gia vào quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa không phải lúc nào cũng giống nhau. Trong trường hợp người vận chuyển biết rõ tính chất trái phép của hàng hóa và cố ý tham gia thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan chức năng có thể xem xét trách nhiệm hình sự nếu có đủ căn cứ theo quy định. Ngược lại, việc chỉ tham gia giao hàng mà chưa làm rõ nhận thức, mục đích và vai trò của người vận chuyển thì chưa đủ cơ sở để kết luận người đó phạm tội.

Đối với những địa điểm tập kết số lượng lớn bình khí, việc xác minh cũng cần được thực hiện toàn diện, từ người quản lý, chủ sở hữu hàng hóa đến những cá nhân trực tiếp bảo quản, giao nhận. Trách nhiệm của từng người phải được xác định trên cơ sở hành vi thực tế và những chứng cứ thu thập được, tránh đánh đồng giữa người tổ chức hoạt động kinh doanh với người chỉ thực hiện một công việc cụ thể.