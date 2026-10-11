Công an làm việc với người đàn ông đi xe máy chặn ô tô, véo mũi rồi tát tài xế

Ngày 11/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy có hành vi chặn đầu một ô tô đang lưu thông tại khu vực xã Thuận An, Hà Nội.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h35 cùng ngày. Người đàn ông trung niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 29N1-068.51, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ dừng phương tiện phía trước ô tô.

Hình ảnh người đàn ông chặn xe ô tô giữa đường.

Sau khi chặn xe, người đàn ông tiến tới khu vực cửa kính bên ghế lái, có lời lẽ chửi bới, lăng mạ tài xế. Hình ảnh trong clip cho thấy người này có biểu hiện gây hấn trong khi tài xế vẫn ngồi bên trong xe.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông được ghi nhận tự nhận mình đã uống rượu. Sau đó, người này thò tay qua cửa kính ô tô, véo mũi rồi vung tay tát vào mặt tài xế.

Dù liên tục bị gây hấn, tài xế cùng những người ngồi trên ô tô vẫn giữ bình tĩnh, không xuống xe nhằm tránh xảy ra xô xát. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông tát, véo mũi tài xế ô tô (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau hành vi trên, người đàn ông quay lại xe máy và rời khỏi hiện trường.

Liên quan vụ việc, Công an xã Thuận An cho biết đã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh đoạn video.

Cơ quan công an đã mời người đàn ông liên quan đến làm việc để làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an xã Thuận An tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.