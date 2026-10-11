Kịp thời đưa ngư dân nghi bị tai biến trên biển vào bờ điều trị

Trước đó, vào rạng sáng ngày 10/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh nhận được thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III. Ngư dân Trịnh Minh Sách (SN 1974, thường trú: ấp Xuân An, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) là chủ kiêm thuyền trưởng của tàu cá BĐ 93788 TS nghi bị tai biến nhẹ khi đang đánh bắt hải sản trên biển tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 174 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Đồn Biên phòng Phước Hải nhanh chóng tiếp cận và tiếp nhận ngư dân Trịnh Minh Sách từ tàu cá BĐ 93788 TS.

Tàu cá BĐ 93788 TS cùng 6 ngư dân do ông Trịnh Minh Sách là chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến tại Cảng cá Lộc An, xã Phước Hải, TP Hồ Chí Minh vào ngày 28/9.

Đến ngày 10/10, trong quá trình hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, các thuyền viên trên tàu cá phát hiện ông Trịnh Minh Sách nằm một chỗ, méo miệng không nói được giống như biểu hiện nghi bị tai biến nhẹ nên đã báo tin về cho ông Trịnh Minh Sử là người nhà để trình báo vụ việc cho Đồn Biên phòng Phước Hải hỗ trợ.

Ngư dân Trịnh Minh Sách được Đồn Biên phòng Phước Hải và các lực lượng chức năng kịp thời đưa vào bờ tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Hải đã hướng dẫn cho tàu cá BĐ 93788 TS khẩn trương cơ động đưa ông Trịnh Minh Sách bị nạn vào Cảng cá Lộc An xã Phước Hải để cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên, thời điểm đó thủy triều đang rút khiến tàu cá BĐ 93788 TS không vào cảng được. Đồn Biên phòng Phước Hải nhanh chóng phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Lộc An huy động tàu cá BV 02508 TS do ông Trần Đức Huy là chủ kiêm thuyền trưởng nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá BĐ 93788 TS cách cửa biển Lộc An khoảng 2,64 hải lý về hướng Đông Nam tiếp nhận ngư dân Trịnh Minh Sách khẩn trương đưa vào bờ, cập Cảng cá Lộc An vào lúc 8h ngày 11/10.

Ngày sau khi cập cảng, Đồn Biên phòng Phước Hải tiến hành bàn giao ngư dân Trịnh Minh Sách cho gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đi Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.