Trộm được 1,2 tỷ đồng, gã đàn ông rủ bạn 'mở tiệc' ma tuý

Bị can Nguyễn Văn Sáng và Phạm Văn Đa

Theo điều tra, ngày 27-4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị L.T.L (SN 2000, trú tại phường Móng Cái 3) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà, cạy phá két sắt, lấy đi nhiều tài sản bao gồm tiền Việt Nam, Nhân dân tệ cùng nhẫn, vòng tay, dây chuyền vàng... tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng.

Qua xác minh, ngày 30-4, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tuyên Quang; thu giữ tiền mặt và nhiều đồ vật bằng kim loại màu vàng, gồm nhẫn, lắc tay, dây chuyền, vàng thỏi.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sáng để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định chiều ngày 26-4 Sáng đến nhà Phạm Văn Đa (SN 1990, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng). Trong thời gian này, Sáng và Đa có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi Sáng bị bắt, Đa vứt bỏ các dụng cụ liên quan, lên làm việc trên tàu thủy nội địa để tránh việc Cơ quan Công an triệu tập.

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an xã Việt Khê, TP Hải Phòng triệu tập Phạm Văn Đa khi đối tượng đang ở trên tàu neo đậu tại khu vực sông thuộc xã Việt Khê. Kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu cho thấy Đa có kết quả dương tính với ketamine. Tại trụ sở Công an xã, Đa khai đã cùng Sáng sử dụng ma túy trong các ngày 26-4 và 27-4-2026.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sáng và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đa để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.