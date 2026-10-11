Khởi tố nguyên kế toán chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng ở Lào Cai
Khởi tố và bắt tạm giam nguyên kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (Lào Cai) về hành vi tham ô hàng chục tỉ đồng từ quỹ bảo hành công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Ngày 11.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam một nguyên kế toán về tội “Tham ô tài sản”.
Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Thị Lý (SN 1981, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nguyên kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (trước sáp nhập).
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 23.2.2018 - 12.10.2023, Đặng Thị Lý có hành vi lập và kí giả mạo chữ kí của Giám đốc cơ quan đối với 111 hồ sơ, uỷ nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành các công trình, dự án do cơ quan này làm chủ đầu tư. Từ đó, Lý đã chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của cơ quan.
Hiện cơ quan công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ vụ việc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/khoi-to-nguyen-ke-toan-chiem-doat-hang-chuc-ti-dong-o-lao-cai-273638.html