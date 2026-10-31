Con trai Beckham lại 'khiêu khích'

Theo tờ Metro, con trai cả của David Beckham thể hiện tình cảm nồng cháy dành cho vợ nhân dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau.

Brooklyn đăng ảnh tình tứ với vợ nhân dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau. Ảnh: IGNV.

Cụ thể, Brooklyn chia sẻ bức ảnh selfie lãng mạn chụp cùng vợ trước gương, bên cạnh hình ảnh hai bó hoa hồng vào hôm 29/10. “Nicola xinh đẹp của anh, em có ý nghĩa vô cùng lớn đối với anh. Em là cả thế giới, là người bạn thân nhất và cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh”, Brooklyn viết.

Anh chia sẻ thêm: “Anh thật may mắn khi được yêu em và dành trọn cuộc đời bên cạnh em. Anh yêu em nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả”.

Theo nguồn tin, dường như đã quá quen với những lời chỉ trích về việc liên tục thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, Brooklyn không ngần ngại đáp trả antifan. Sau bài viết trên, anh tiếp tục đăng ảnh vợ lên Instagram Stories, kèm thông điệp gửi đến những người chỉ trích mình: “Đúng thế, tôi mê vợ mình đấy. Cứ thoải mái bình luận đi, tôi chẳng quan tâm đâu. Cô ấy hoàn hảo”, Brooklyn chia sẻ, kèm theo các biểu tượng khiêu khích.

Truyền thông Anh cho rằng Brooklyn hiểu rõ việc thường xuyên công khai tình cảm dành cho vợ sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Tuy nhiên, con trai huyền thoại bóng đá không có ý định tiết chế những hành động này. Việc Brooklyn liên tục gọi Nicola là người quan trọng nhất, hay người anh yêu nhất được cho là đang "khiêu khích" bố mẹ mình.

Về phía Nicola, nữ diễn viên 31 tuổi cũng dành cho chồng lời chúc mừng kỷ niệm tương tự. Cô bày tỏ sự trân trọng đối với những điều nhỏ bé trong cuộc sống hôn nhân, từ những lá thư tình Brooklyn viết cho cô đến những buổi sáng cùng uống cà phê bên cạnh những chú cún cưng.

Brooklyn và Nicola bắt đầu hẹn hò năm 2019, công bố đính hôn vào năm tiếp theo và tổ chức hôn lễ xa hoa tại Florida vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, đám cưới của cặp đôi nổi tiếng sau đó lại trở thành tâm điểm mâu thuẫn trong gia đình Beckham.

Cặp đôi vẫn tránh né, không muốn gặp mặt gia đình Beckham. Ảnh: Shutterstock.

Đầu năm nay, Brooklyn công khai chỉ trích cha mẹ, cáo buộc họ tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa mình với Nicola, đồng thời kiểm soát cuộc sống của anh trong nhiều năm.

Trong tuyên bố gây chấn động mạng xã hội, Brooklyn khẳng định không có ý định hòa giải với cha mẹ. Anh cho biết bản thân tìm thấy sự bình yên sau khi chủ động giữ khoảng cách với gia đình. Kể từ đó, vợ chồng Brooklyn không còn xuất hiện cùng nhà Beckham tại các sự kiện lớn nhỏ, ngay cả khi cùng tham dự một tuần lễ thời trang tại Paris.