Cô gái Hà Nội từng phụ mẹ bán xôi, nay là mỹ nhân nổi tiếng, tuổi 35 diện váy cắt xẻ khoe dáng nuột nà

Mỹ nhân Hà thành tuổi 35 ngày càng quyến rũ, diện váy cắt xẻ khoe vóc dáng

Mới đây, Dương Hoàng Yến thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ trang phục màu trắng nổi bật, kết hợp áo quây ôm sát, phần tay phồng cách điệu và chân váy xẻ cao. Thiết kế để lộ bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ cùng đôi chân thon dài, mang đến hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. So với phong cách nữ tính, kín đáo trước đây, giọng ca sinh năm 1991 cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách lựa chọn trang phục.

Trong những bức ảnh mới, Dương Hoàng Yến gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và làn da trắng sáng, mịn màng. Những khoảng hở ở phần eo giúp nữ ca sĩ khoe vùng bụng săn chắc, trong khi chân váy xẻ cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Cô kết hợp trang phục với lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được tạo kiểu phù hợp, làm nổi bật đường nét gương mặt. Hình ảnh này nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi vẻ ngoài ngày càng trưởng thành và quyến rũ của người đẹp.

Dương Hoàng Yến vốn được biết đến là một trong những nữ ca sĩ sở hữu giọng hát cao, khỏe cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt. Trong những năm đầu sự nghiệp, cô thường xuất hiện với phong cách khá kín đáo, tập trung vào hình ảnh nữ ca sĩ có thực lực. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp dần làm mới bản thân bằng những trang phục trẻ trung và có điểm nhấn hơn. Từ váy ôm sát, thiết kế trễ vai đến những bộ đồ cắt xẻ, cô đều lựa chọn theo hướng tôn vóc dáng nhưng phù hợp với hình ảnh cá nhân.

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 35, Dương Hoàng Yến vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn. Nữ ca sĩ dành thời gian tập gym, đồng thời kết hợp chạy bộ và đạp xe khi lịch trình cho phép. Việc thường xuyên vận động không chỉ giúp cô cải thiện thể lực mà còn hỗ trợ duy trì sự dẻo dai cần thiết cho những màn biểu diễn trên sân khấu. Đây cũng là yếu tố giúp nữ ca sĩ tự tin hơn khi thử sức với các tiết mục kết hợp ca hát và vũ đạo.

Sau khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ 2020, Dương Hoàng Yến từng chia sẻ rằng cô thay đổi cách nhìn về việc rèn luyện sức khỏe. Thay vì chỉ quan tâm đến cân nặng, người đẹp chú trọng hơn đến sức bền và khả năng vận động của cơ thể. Cô cũng yêu thích cảm giác sảng khoái sau những buổi tập luyện có cường độ cao. Bên cạnh việc tập thể dục, nữ ca sĩ còn quan tâm chăm sóc làn da để duy trì diện mạo tươi tắn.

Từng phụ mẹ bán xôi, hai lần đạt danh hiệu thủ khoa và có 10 năm làm giảng viên

Ít ai biết rằng trước khi trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến, Dương Hoàng Yến từng có tuổi thơ gắn với những công việc buôn bán giản dị của gia đình. Cô sinh năm 1991 tại Hà Nội, lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố nữ ca sĩ từng làm việc tại một cơ quan nhà nước, còn mẹ bán xôi và bánh mì để có thêm thu nhập. Dù điều kiện kinh tế không quá dư dả, bố mẹ vẫn cố gắng tạo điều kiện để cô theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Dương Hoàng Yến từng chia sẻ rằng bản thân không ngại phụ mẹ bán hàng. Những trải nghiệm từ nhỏ giúp cô hiểu hơn về sự vất vả của gia đình và có thêm động lực cố gắng. Với niềm yêu thích ca hát, cô sớm bộc lộ khả năng thanh nhạc và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Chính sự kiên trì ấy đã giúp nữ ca sĩ đạt được những thành tích đáng chú ý khi còn rất trẻ.

Năm 2008, khi mới 17 tuổi, Dương Hoàng Yến tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn và giành giải Triển vọng. Một năm sau, cô thi đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục đạt vị trí thủ khoa khi tốt nghiệp. Thành tích hai lần đứng đầu đã trở thành một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình học tập của cô.

Sau khi tốt nghiệp, Dương Hoàng Yến có khoảng một thập kỷ gắn bó với công việc giảng dạy thanh nhạc. Song song với đó, cô vẫn tham gia các chương trình âm nhạc và phát triển sự nghiệp ca hát. Năm 2013, nữ ca sĩ góp mặt tại Giọng hát Việt, trở thành thành viên đội huấn luyện viên Mỹ Linh. Giọng hát sáng, khả năng xử lý những nốt cao cùng nền tảng kỹ thuật bài bản giúp cô để lại ấn tượng với khán giả.

Những năm sau đó, Dương Hoàng Yến tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình như Cặp Đôi Hoàn Hảo, Sao Đại Chiến và Trời Sinh Một Cặp. Cô cũng phát hành các ca khúc được khán giả biết đến như Không Phải Em Đúng Không?, Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn và Xe Anh Đến Đâu, Em Theo Đến Đó. Dù có thế mạnh về kỹ thuật thanh nhạc, nữ ca sĩ vẫn không ngừng thử nghiệm những phong cách âm nhạc và hình ảnh mới.

Năm 2022, Dương Hoàng Yến quyết định chuyển vào TP.HCM để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Bước ngoặt này cũng đánh dấu sự thay đổi trong phong cách của cô, từ hình ảnh nữ ca sĩ thiên về chuyên môn sang một nghệ sĩ chú trọng hơn đến thời trang và khả năng trình diễn. Năm 2024, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, thử sức với những tiết mục đòi hỏi cả giọng hát lẫn kỹ năng vũ đạo. Sau chương trình, Dương Hoàng Yến góp mặt trong đội hình Hoa Đạp Gió.

Ở tuổi 35, Dương Hoàng Yến vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và không ngừng làm mới bản thân. Bên cạnh những thành tích thanh nhạc đáng nể, cô còn thu hút sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung, làn da sáng mịn cùng vóc dáng săn chắc. Từ cô gái Hà Nội từng phụ mẹ bán xôi, hai lần đạt danh hiệu thủ khoa đến nữ ca sĩ tự tin trên sân khấu, hành trình của Dương Hoàng Yến cho thấy sự bền bỉ trong cả sự nghiệp lẫn quá trình xây dựng hình ảnh cá nhân.