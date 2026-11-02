Xác minh vụ 15 học sinh tụ tập, đuổi đánh nhau gây mất an ninh, trật tự

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/10, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.Đ.K. (SN 2010, trú tại xã Phú Xuyên) và N.H.P. (SN 2010, trú tại xã Đại Xuyên), hai bên đã rủ thêm bạn bè để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai nhóm gồm hơn chục học sinh khiêu khích, thách thức, dùng dao đe dọa nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh ban đầu, xác định 15 học sinh có hành vi tụ tập đông người và đuổi đánh nhau có dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, Công an xã tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng người do các trường hợp liên quan đều là người chưa thành niên tại thời điểm xảy ra vụ việc.