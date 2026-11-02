Vì sao HLV Anh Thư trở thành tâm điểm trái chiều tại The Face Vietnam 2026?

Tóm tắt chung: Sự việc gây tranh cãi: HLV Anh Thư công khai nghi vấn H'Hen Niê gian lận tại tập 5 The Face Vietnam 2026, dọa chấm dứt hợp đồng và bỏ ghi hình giữa chừng.

Quyết định & phản ứng sau tập thi: Anh Thư bỏ về không tham gia vòng loại, chọn 2 thí sinh yếu nhất bước vào phòng loại và đăng status ẩn ý. Dư luận nảy sinh nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Kết quả vòng loại: Thí sinh Hồng Linh (đội Anh Thư) và Trường Giang (đội H'Hen Niê) phải ra về, giúp đội Võ Hoàng Yến bảo toàn toàn bộ lực lượng.

Tập 5 chương trình The Face Vietnam 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý bởi màn đụng độ nảy lửa giữa các Huấn luyện viên (HLV). Trọng tâm của mọi sự tranh cãi đổ dồn vào HLV Anh Thư khi nữ siêu mẫu đưa ra những phản ứng gay gắt, nghi vấn đối thủ gian lận và dọa bỏ chương trình ngay trước giờ bước vào vòng loại trừ.

Trong tập 5, ba đội HLV Võ Hoàng Yến, Anh Thư và H'Hen Niê bước vào thử thách thực hiện video quảng cáo mỹ phẩm. Đội Võ Hoàng Yến xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc, đồng nghĩa với việc hai đội còn lại phải cử thí sinh bước vào vòng loại. Tuy nhiên, trước khi vòng loại bắt đầu, HLV Anh Thư đã lên tiếng tố đội HLV H'Hen Niê có dấu hiệu không minh bạch. Theo phản ánh của Anh Thư, biên tập viên thuộc đội của H'Hen Niê bị phát hiện theo dõi trực tiếp màn hình monitor và trao đổi với người khác trong suốt quá trình ghi hình. Nữ siêu mẫu khẳng định điều này làm mất tính cân bằng của cuộc thi, bởi việc xem trước diễn biến có thể giúp biên tập viên tính toán hướng dựng kịch bản, tạo lợi thế riêng cho đội nhà.

Anh Thư cho rằng phía đội của H'Hen Niê thiếu minh bạch.

Chưa dừng lại ở đó, Anh Thư đặt giả thiết H'Hen Niê giấu tai nghe dưới lớp tóc giả để nhận chỉ dẫn từ biên tập viên. Trước những lời chất vấn liên tục, H'Hen Niê kiên quyết phủ nhận và khẳng định bản thân luôn thi đấu trung thực với đáp trả: "Em tên Hen, chứ em không có hèn".

Nhận thấy bản thân nhiều lần chịu thiệt thòi, Anh Thư yêu cầu nhà sản xuất phải ban hành thể lệ bằng văn bản rõ ràng cho từng thử thách, đồng thời khẳng định sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu không nhận được giải đáp thỏa đáng. Sau màn tranh luận nảy lửa mà không tìm được tiếng nói chung, HLV Anh Thư quyết định rời khỏi phim trường và tuyên bố bỏ ghi hình phần vòng loại.

Sau đó, nữ người mẫu còn đăng những bài viết ám chỉ đến chương trình, sau khi tập phát sóng chính thức.

Anh Thư đăng nhiều dòng trạng thái, bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân.

Sau cùng, đội của HLV Anh Thư bị loại 1 thí sinh (Hồng Linh), và đội của HLV H'Hen Niê cũng có một thí sinh ra về là Trường Giang. Cộng đồng mạng hiện chia ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả chỉ trích hành động của HLV Anh Thư là thiếu chuyên nghiệp khi bỏ dở công việc giữa chừng, trong khi đa số lại ủng hộ sự thẳng thắn của cô trong việc đòi hỏi tính minh bạch cho các thí sinh. Tuy vậy, cũng không ít người xem tỏ ra chán ngán khi The Face Vietnam 2026 vẫnchỉ toàn những pha "đấu đá" giữa các HLV thay vì tập trung nâng cao kỹ năng cho thí sinh.