Còn đó nỗi lo ngộ độc thực phẩm

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Kết quả kiểm tra ghi nhận hàng loạt mẫu không đạt các chỉ tiêu theo quy định; trong đó 3 nhóm thực phẩm (thịt và sản phẩm chế biến từ thịt, rau ăn sống, hải sản đã chế biến ăn liền) phát hiện Escherichia coli (E. coli) - một loại vi khuẩn để đánh giá mức độ không an toàn trong thực phẩm và môi trường chế biến.

Đây không chỉ là câu chuyện của một vài hàng quán. Đằng sau những mẫu thực phẩm không đạt là câu hỏi lớn hơn về ý thức của người kinh doanh, trách nhiệm quản lý và sự chủ động bảo vệ sức khỏe của mỗi người tiêu dùng. Thực tế thời gian qua cho thấy, nguy cơ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là vấn đề cần được cảnh giác. Chỉ cần một cơ sở chế biến, trong đó khâu bảo quản hoặc nguyên liệu không bảo đảm an toàn, cũng có thể khiến nhiều người cùng lúc gặp vấn đề về sức khỏe.

Điển hình là vụ ngộ độc xảy ra ngày 26/7, tại xã Nam Ban Lâm Hà liên quan đến bánh mì, khiến 84 trường hợp phải nhập viện. Trước đó, đầu năm 2026, một vụ ngộ độc thực phẩm tương tự tại phường Phan Thiết khiến 89 người phải nhập viện. Những con số ấy đủ để cho thấy ngộ độc thực phẩm không còn là câu chuyện cá biệt và mà luôn hiện hữu nếu công tác kiểm soát không được thực hiện thường xuyên, quyết liệt.

Điều đáng lo là trong đời sống hiện nay, nhu cầu ăn uống bên ngoài của người dân ngày càng lớn. Từ những quán ăn bình dân, hàng rong, cơ sở cung cấp suất ăn đến nhà hàng, dịch vụ ăn uống phục vụ đông người, tất cả đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, không thể để việc bảo đảm an toàn thực phẩm chỉ được chú ý sau khi xảy ra một vụ ngộ độc.

Với người kinh doanh thực phẩm, trước hết đó phải là trách nhiệm đối với sức khỏe của khách hàng. Không thể vì lợi nhuận mà sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, chế biến trong điều kiện mất vệ sinh hoặc xem nhẹ việc bảo quản. Bởi uy tín thương hiệu có thể mất nhiều năm để xây dựng, nhưng chỉ một sự cố an toàn thực phẩm cũng có thể đánh mất niềm tin của khách hàng trong thời gian rất ngắn.

Ở góc độ quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm cũng cần chuyển mạnh từ tư duy “có vụ việc mới kiểm tra” sang phòng ngừa thường xuyên, như đang triển khai hiện nay. Những cơ sở phục vụ đông người, cơ sở có nguy cơ cao cần được kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là tập trung vào những nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn cao. Đặc biệt, những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, đồng thời cần xem xét công khai kết quả xử lý để người dân biết, lựa chọn và giám sát.

Người tiêu dùng cần lựa chọn những cơ sở có điều kiện vệ sinh tốt, đồng thời mạnh dạn phản ánh khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm

Một giải pháp khác cũng rất cần thiết là cần tăng cường hướng dẫn, tập huấn kiến thức về vệ sinh thực phẩm, bảo quản và chế biến cho các chủ cơ sở, nhất là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, để cho nó phải trở thành thói quen và trách nhiệm hằng ngày của người trực tiếp chế biến, phục vụ thức ăn. Riêng phía người tiêu dùng cần lựa chọn những cơ sở có điều kiện vệ sinh tốt, nguồn nguyên liệu rõ ràng; đồng thời mạnh dạn phản ánh khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm.

Lâm Đồng đang phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ và thương mại. Lượng khách du lịch, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân sử dụng dịch vụ ăn uống ngày càng lớn. Vì vậy, bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện sức khỏe mà còn liên quan trực tiếp đến hình ảnh, môi trường kinh doanh và sức hấp dẫn của địa phương. Do đó, những kết quả lấy mẫu thực phẩm vừa qua tại Phan Thiết cần được xem như một lời cảnh báo để cơ quan chức năng tiếp tục siết chặt quản lý, người kinh doanh tự nhìn lại quy trình của mình, còn người tiêu dùng biết tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình.