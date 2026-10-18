Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thu lợi 5 tỉ đồng

Ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Vụ án được phát hiện từ quá trình xác minh hoạt động kinh doanh thuốc có dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng của Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An).

Sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, Công an phường Tân Mai đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả

Ngày 2.6.2026, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Xuân. Qua kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm được quảng cáo là thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Xuân có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Đến ngày 4.6.2026, Công an phường Tân Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trường tại xã Kim Thành, TP. Hải Phòng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ việc sản xuất, mua bán thuốc giả cùng số lượng lớn sản phẩm được quảng cáo có công dụng điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Tang vật của vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất các sản phẩm bị xác định là thuốc giả. Để tạo niềm tin với người tiêu dùng, đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ để quảng bá sản phẩm.

Trường mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị và dụng cụ cần thiết, sau đó đưa về nhà tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu có tác dụng điều trị nhiều bệnh khác nhau.

Đáng chú ý, các sản phẩm được làm từ hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn để đưa ra thị trường. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, những sản phẩm này lại được quảng cáo là bào chế hoàn toàn từ thảo dược, sử dụng “công thức gia truyền” nhằm thu hút khách hàng.

Không chỉ tổ chức sản xuất, Trường còn bị xác định đã liên kết với một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) và quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng bá, phân phối sản phẩm.

Thông qua các nền tảng trực tuyến, các đối tượng tiếp cận người có nhu cầu điều trị bệnh tại nhiều địa phương, từng bước mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Cơ quan Công an thu giữ các sản phẩm thuốc liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6.2026, Bùi Văn Trường cùng các đối tượng liên quan đã sử dụng hệ thống KOL và quản trị viên các trang, hội nhóm trên mạng xã hội để quảng cáo, bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước.

Từ hoạt động này, đường dây bị xác định thu lợi bất chính khoảng 5 tỉ đồng.

Việc phát hiện, triệt phá đường dây góp phần ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả, đồng thời cho thấy những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động kinh doanh dược phẩm trên không gian mạng.

Với hình thức quảng cáo trực tuyến, người tiêu dùng có thể bị thu hút bởi những lời giới thiệu về công dụng điều trị, nguồn gốc thảo dược hoặc các bài thuốc gia truyền mà chưa có đủ căn cứ kiểm chứng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP. Hải Phòng)

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc trên các nền tảng trực tuyến, nhất là những sản phẩm được giới thiệu có khả năng điều trị nhiều loại bệnh.

Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng cần thận trọng khi quảng bá sản phẩm liên quan đến sức khỏe, tránh tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng đến người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, nguồn gốc và tính pháp lý của sản phẩm trước khi mua; ưu tiên sử dụng thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, tham khảo ý kiến của bác sĩ, dược sĩ khi có nhu cầu điều trị bệnh; không nên tin tưởng tuyệt đối vào những quảng cáo cam kết hiệu quả điều trị hoặc giới thiệu sản phẩm là “bài thuốc gia truyền” khi chưa có thông tin xác thực.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.