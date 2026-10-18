Tìm chủ xe Yamaha Exciter liên quan vụ án ma túy, đã bán qua nhiều đời chủ

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy được phát hiện vào ngày 10/7/2026, tại trước số nhà 23/1 khu phố Vĩnh Phú, phường Lái Thiêu, do Phạm Anh Hào (SN 2008, HKTT: Ấp Tân Trung, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ) thực hiện.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Hào về tội danh trên.

Chiếc xe máy là tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an tạm giữ của Hào 1 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, biển số: 68T1-178.77, số khung: RLCE55P10EY362921, số máy: 55P1362928, thông tin người đăng ký xe: Nguyễn Trung Hậu, HKTT: Thới Trung – Thới Quản − Gò Quao – Kiên Giang (nay là xã Định Hòa, tỉnh An Giang).

Quá trình điều tra xác định, xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, biển số: 68T1 - 178.77 do Nguyễn Đình Tân (SN 1982, nơi thường trú: E6/4B Bình Thuận 2, phường Thuận An) là chủ cửa hàng xe máy Tân Phát, phường Thuận Giao mua lại từ ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1981, quê tỉnh Thanh Hóa) là chủ cửa hàng xe máy Hùng - Dũng, địa chỉ: 3/12B đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao.

Cơ quan CSĐT đã làm việc ông Nguyễn Văn Hồng, kết quả ông Hồng mua lại chiếc xe trên từ tháng 07/2025 nhưng không còn lưu thông tin người bán.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, biển số: 68T1-178.77, số khung: RLCE55P10EY362921, số máy: 55P1362928.

Qua Chuyên đề Công an TPHCM, ai là chủ sở hữu xe trên, liên hệ Công an phường Lái Thiêu tại số 1 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TPHCM hoặc liên hệ SĐT 0566.311.113 gặp cán bộ Nguyễn Thanh Tuấn để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.