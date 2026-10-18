Bộ Y tế đề nghị kiểm tra sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule.

Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm "Sausando Slimming capsule". Ảnh: Cục ATTP cung cấp

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm cho biết qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda, địa chỉ: 469 Đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (nay là: 469 Đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam), cụ thể:

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị Quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda;

Đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh gửi về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp trước ngày 26/10/2026.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm "Sausando Slimming capsule" thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên trên nền tảng xã hội (tiktok) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cụ thể:

Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule: https://vt.tiktok.com/ZS9UAj5ourkRL-YZWNa/

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm trên nền tảng xã hội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quý Cục gỡ bỏ địa chỉ Tiktok nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.