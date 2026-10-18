Nghệ An:Công an làm việc với người đàn ông lái ô tô bỏ rác bên đường

Ngày 18.10, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã xác minh, mời người đàn ông có hành vi vứt rác không đúng nơi quy định trên tuyến đường 72m qua địa bàn đến làm việc.

Trước đó, ngày 17.10, một diễn đàn mạng xã hội tại Nghệ An đăng tải hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô dừng bên đường, mở cốp xe lấy thùng giấy chứa rác thải rồi vứt xuống ven đường.

Theo nội dung phản ánh, khu vực xảy ra sự việc đã được cắm biển cấm đổ rác. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn ngang nhiên để lại thùng rác thải tại đây.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ bất bình trước hành vi thiếu ý thức, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Ông T. thừa nhận hành vi đổ rác ra đường

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Hưng đã tiến hành xác minh, xác định người liên quan là ông N.T.T. (45 tuổi, trú tại địa phương) và mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vứt rác tại khu vực đường 72m vào ngày 17.10. Theo lời trình bày, sau khi dọn dẹp nhà cửa, ông thu gom rác thải sinh hoạt vào thùng các-tông, đặt lên cốp ô tô để mang đi xử lý.

Khi di chuyển đến đoạn đường qua khu vực khối 9 Hưng Đông, phường Vinh Hưng, thấy một số rác thải đã bị vứt bên vệ đường, ông T. dừng xe và bỏ thùng các-tông chứa rác xuống khu vực này.

Công an phường Vinh Hưng đã lập biên bản đối với ông N.T.T. về hành vi vứt rác không đúng quy định, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong một bộ phận người dân.

Công an phường Vinh Hưng, Nghệ An làm việc với ông T

Việc tùy tiện vứt rác tại các tuyến đường, khu vực công cộng không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây khó khăn cho công tác vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải.

Để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện việc phân loại, thu gom và đưa rác đến đúng địa điểm quy định.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức tự giác của từng cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường sống chung của cộng đồng.