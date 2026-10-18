Thành lập đoàn kiểm tra Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Bên trong Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động và các nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua; kiểm tra hoạt động tiếp nhận mẫu, kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Công tác kiểm tra hoạt động liên quan phân tích ADN và saponin sâm Ngọc Linh từ khi Trung tâm đưa vào hoạt động chính thức đến thời điểm các cơ quan báo chí phản ánh. Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, đây là kiểm tra nội bộ theo chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Trước đó, qua loạt bài điều tra, Báo Nhân Dân phản ánh Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận mẫu, thực hiện kiểm tra ADN và phân tích hàm lượng saponin sâm Ngọc Linh cho nhiều tổ chức, cá nhân, trong khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc thực hiện các hoạt động này khi điều kiện về năng lực, nhân lực và quy trình thử nghiệm chưa được bảo đảm đặt ra những vấn đề cần làm rõ về cơ sở chuyên môn và độ tin cậy của kết quả kiểm tra ADN, phân tích hàm lượng saponin sâm Ngọc Linh. Những vấn đề này ảnh hưởng uy tín hoạt động kinh doanh, mua bán và phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Ngãi và nhiều tỉnh, thành khác.