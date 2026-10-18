Kịp thời ngăn chặn vụ xô xát bằng hung khí do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 18/10, Công an TP Hà Nội thông tin về việc lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) kịp thời ngăn chặn vụ xô xát có sử dụng hung khí, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm tại phường Vĩnh Tuy.

Trước đó, khoảng 1h05 ngày 15/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại khu vực số 11 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương đến hiện trường xác minh, xử lý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đang giằng co, xô xát, có sử dụng hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích và mất an ninh, trật tự.

Trước tình huống trên, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế 3 người liên quan, đồng thời thu giữ một dao phay bản vuông dài khoảng 25 cm.

Qua xác minh ban đầu, những người liên quan gồm P.Đ.L (SN 1990), N.Đ.T (SN 2005) và P.T.T (SN 1991), cùng trú tại Hà Nội. Trong đó, P.Đ.L và N.Đ.T có nhiều vết thương trên người.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân ban đầu của vụ xô xát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa những người liên quan.

Sau khi khống chế, ngăn chặn vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao 3 người cùng tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của từng người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường đã kịp thời ngăn chặn vụ xô xát, hạn chế nguy cơ phát sinh hậu quả nghiêm trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.