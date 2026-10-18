Lại xảy ra các vụ bắt cóc gây lo ngại ảnh hưởng tới du lịch Thái Lan

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đẩy mạnh nỗ lực thu hút khách du lịch Trung Quốc thông qua các hoạt động quảng bá. Đồng thời thúc đẩy chiến lược du lịch chất lượng năm 2026 trên cả phân khúc du lịch giải trí và du lịch chất lượng cao. Ảnh: thailand.prd.go.th

Bẫy "việc nhẹ, lương cao" nhằm vào nghệ sĩ và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Mặc dù đã đưa ra cảnh báo tương tự hồi tháng tư, nhưng thông báo mới nhất ngày 16/10 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan nhấn mạnh mối lo ngại đặc biệt - về sự gia tăng các nghệ sĩ và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" tới Thái Lan, để rồi trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người (human trafficking).

Báo SCMP của Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 17/10 dẫn các nguồn tin từ truyền thông Thái Lan cho biết: Một người đàn ông Thái Lan 30 tuổi, bị bắt giữ ngày 10/10 tại tỉnh Tak ở khu vực biên giới với Myanmar.

Người này bị tình nghi là thành viên của một đường dây buôn người, đã dụ dỗ 3 công dân Trung Quốc đến Thái Lan bằng lời mời "việc nhẹ, lương cao" giả mạo, rồi lừa họ tới khu vực biên giới.

Theo các báo cáo, những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã xây dựng hoạt động lừa đảo trị giá hàng tỉ USD dọc biên giới Thái Lan-Myanmar. Chúng dụ dỗ các nạn nhân bằng hồ sơ việc làm giả mạo, khiến họ sa bẫy lao động cưỡng bức, buôn người và lừa đảo trực tuyến.

Hình ảnh một trung tâm lừa đảo trực tuyến (scam compound) ở Myanmar, trong bộ phim tài liệu được phát mới đây trên kênh truyền hình CCTV Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Chiến dịch truy quét đa quốc gia thực hiện tại Myawaddy, Myanmar ngày 26/2/2025, giải cứu các nạn nhân sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" mắc kẹt tại một trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan-Myanmar. Ảnh: Reuter/Stringer

Các nghệ sĩ và người phát trực tuyến (live-streamers) thường là mục tiêu của những lời mời tham gia thử vai (casting) hoặc quay phim giả mạo. Gây xôn xao dư luận nhất là vụ việc xảy ra đầu năm 2025, nạn nhân là nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh (Wang Xing).

Anh bị lừa đến Thái Lan theo lời mời đóng phim, sau đó bị đưa tới một trung tâm lừa đảo ở Myanmar và bị bán lại 3 lần trong 4 ngày. Vương Tinh chỉ được thả sau khi Đại sứ quán Trung Quốc can thiệp.

Những vụ như vậy đã gây tổn hại ngành du lịch Thái Lan, khiến số khách du lịch Trung Quốc ghé thăm giảm năm 2025. Nhu cầu của khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan vừa phục hồi từ đầu năm 2026, lại xảy ra các vụ bắt cóc mới gây lo ngại.

Đầu tháng 10 một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc, 34 tuổi đã mất tích, sau khi đến Bangkok theo lời mời chụp ảnh. Gia đình anh nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc, đã báo cáo vụ bắt cóc với chính quyền Trung Quốc và Thái Lan.

Khoảng 260 nạn nhân thuộc nhiều quốc gia sập bẫy "buôn người", trên đường đến sông Moei ở Thái Lan sau khi được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo online ở Myanmar tháng 2/2025. Ảnh: Reuters/Krit Phromsakla Na Sakolnakorn

Trong trường hợp khác, một bài đăng khẩn cấp trên mạng xã hội ngày 1/10 cảnh báo công chúng về vụ mất tích bí ẩn tại Thái Lan ngày 25/9, của một giáo viên dạy nhạc ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 8, báo Bắc Kinh đưa tin về vụ một nữ du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Thái Lan, sau khi lên nhầm xe mà cô tưởng là của hướng dẫn viên du lịch. Nhờ la hét cầu cứu tại trạm kiểm soát của cảnh sát, nạn nhân mới được thả.

Những người này được đưa tin là đã trở về Trung Quốc, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok.

Các nghi phạm liên quan tới tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sa lưới

Theo chia sẻ hồi tháng 6 của ông Thanapol Cheewarattanaporn - Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan, những vụ việc như vậy lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và các nền tảng video ngắn của Trung Quốc. Điều đó ảnh hưởng tới hình ảnh điểm đến an toàn của Thái Lan, bởi lo ngại về an ninh tác động trực tiếp đến quyết định của khách du lịch.

Cụ thể, dự báo lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan năm 2026 đã phải điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 7 triệu lượt người (so với mức ước tính ban đầu là 9 triệu lượt khách đến).

Ông Phumtham Wechayachai - Phó Thủ tướng Thái Lan (năm 2025) - gặp 61 nạn nhân trong đó có 39 người Trung Quốc (vừa được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo tại Myanmar) tại Cục Di trú tỉnh Tak ở thị xã Mae Sot, tháng 2/2025. Ảnh: Tak Public Relations Office

Trong một diễn biến khác, báo Bangkok Post ngày 18/10 đưa tin về vụ bắt giữ nghi phạm người Trung Quốc họ Wu (Ngô), 37 tuổi. Người này bị truy nã ở Trung Quốc vì bị cáo buộc liên quan tới tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và "rửa tiền". Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan truy tìm theo dữ liệu của Interpol và bắt giữ nghi phạm ngày 16/10 tại một biệt thự sang trọng ở khu Ramkhamhaeng, Bangkok.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, nghi phạm "rửa tiền" điện tử và giao dịch ngoại tệ cho các mạng lưới tội phạm, bằng cách sử dụng hơn 133 tài khoản thực hiện các giao dịch trị giá hơn 500 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 2 tỉ baht). Nghi phạm cũng bị cáo buộc sắp xếp thị thực cho thành viên của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm người Trung Quốc họ Wu (Ngô) ngày 16/10. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan bắt giữ nghi phạm lẩn trốn họ Huang (Hoàng), tại sân bay Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok ngày 16/12/2025. Ảnh: Khaosod English

Nguồn tin từ cơ quan điều tra Thái Lan cho biết, nghi phạm đã sử dụng giấy tờ giả nơi ở, thay đổi biển số và màu sơn của xe để tránh bị phát hiện. Do visa đã hết hạn từ khoảng 3 năm 8 tháng trước, nghi phạm bị cáo buộc lưu trú quá hạn tại Thái Lan, trước khi bị trục xuất về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc ở đó.

Trước đó, ngày 16/12/2025 tại sân bay Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok, cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã bắt giữ người đàn ông Trung Quốc họ Huang (Hoàng), 44 tuổi, đang tìm cách trốn khỏi đất nước bằng hộ chiếu giả của Mexico. Huang bị Trung Quốc truy nã với cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử, khiến hơn 500 nạn nhân sập bẫy mất tổng số tiền khoảng 1 tỉ baht (32 triệu USD).

Nguồn: SCMP, Thaiger, Bangkok Post