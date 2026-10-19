Giữ an toàn tuyến biển Gành Hào

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự

Tháng 9/2026, xã Gành Hào liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản gây hoang mang cho người dân. Qua công tác tuần tra đêm, Công an xã Gành Hào kịp thời phát hiện và bắt giữ Diệp Thanh Tâm (24 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, là đối tượng không nghề nghiệp ổn định).

Thủ đoạn của Tâm vô cùng tinh vi, lợi dụng đêm khuya, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo máy cắt cầm tay để cắt tháo, trộm cắp bình ắc quy xe ô tô tải, mô tơ bơm nước, bình hàn gió đá, bình hơi máy rửa xe... Sau đó, Tâm đem bán số tài sản trộm được cho cơ sở thu mua phế liệu. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Gành Hào chỉ riêng trong tháng 9/2026. Lực lượng công an xã nhanh chóng thu hồi tang vật, tiến hành định giá tài sản và trao trả lại cho các bị hại.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Gành Hào tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU tại Cảng cá Gành Hào, ngày 14/10/2026.

Việc khám phá nhanh vụ án không chỉ lấy lại tài sản cho Nhân dân mà còn thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng an ninh cơ sở.

Theo ông Ðặng Hoàng Ngô, Chủ tịch UBND xã Gành Hào, trong 10 tháng qua, an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Ðảng uỷ, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công an xã Gành Hào phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức 175 cuộc tuần tra vũ trang; trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở 192 gia đình nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản; đồng thời, giải tán 94 điểm tụ tập ăn nhậu đêm khuya quá giờ quy định, gây mất trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về ANTT được triển khai nghiêm túc: đăng ký, quản lý 57 cơ sở ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; làm thủ tục đăng ký thường trú cho 562 trường hợp; tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy 18 cơ sở thuộc diện quản lý.

Ðặc biệt, Nhân dân trên địa bàn phát huy vai trò “mắt thần”, cung cấp cho lực lượng công an 117 nguồn tin giá trị liên quan đến ANTT và tố giác tội phạm. Qua đó, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự và triệt xoá các điểm tệ nạn xã hội.

Sức mạnh từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định công tác phòng, chống tội phạm chỉ thực sự hiệu quả khi có sự tham gia tích cực của người dân, cấp uỷ, chính quyền xã Gành Hào quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong đăng ký thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT” và xây dựng xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn gương mẫu đi đầu, đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn xã đang duy trì hiệu quả 6 mô hình phong trào, tiêu biểu như: câu lạc bộ nữ phòng, chống tội phạm; tổ tự quản bến xe ôm; tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển (gồm 8 tổ với 93 thành viên).

Ðặc biệt, vào ngày 30/9/2026, xã ra mắt và đưa vào hoạt động mô hình mới: “Pháp luật đồng hành cùng người tái hoà nhập cộng đồng” với 8 tổ, 101 thành viên.

Trung tá Lê Quốc Kiệt, Phó Trưởng Công an xã Gành Hào, chia sẻ: “Mô hình sẽ tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho những người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, sớm hoà nhập cộng đồng dân cư. Qua đó, chủ động ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm”.

Phối hợp chặt chẽ, bảo vệ vững chắc địa bàn ven biển

Sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn an ninh tuyến biển Gành Hào còn đến từ sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng: công an, quân sự, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể.

Các lực lượng vũ trang phối hợp bảo đảm an toàn lễ hội Nghinh Ông tại Gành Hào lần thứ 23 - năm 2026.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Ðồn Biên phòng Gành Hào kiểm soát 5.238 lượt tàu cá với 29.800 lượt thuyền viên; tổ chức 75 cuộc kiểm tra trên biển và tuần tra lưu động; thực hiện 127 cuộc tuần tra bảo vệ địa bàn. Ðơn vị cũng chủ trì, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ/6 tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thuỷ sản.

Ngoài ra, Ðồn Biên phòng Gành Hào phối hợp với Ðoàn đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma tuý số 4 (Cảnh sát biển) phát hiện, bắt giữ 1 vụ với 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ðánh giá về công tác phối hợp trên địa bàn, Trung tá Phạm Thành Nhân, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Gành Hào, cho biết: “Ðơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan trong trao đổi, phối hợp kiểm tra thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá tình hình; kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý tốt các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng”.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng vũ trang nòng cốt cùng tinh thần cảnh giác, chủ động của quần chúng Nhân dân đã và đang tạo nên "lá chắn" vững chắc, giữ cho vùng biển, địa bàn xã Gành Hào an toàn, bình yên, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.