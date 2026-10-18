Lòng tham lợi nhuận ma tuý dẫn lối, bản án nghiêm khắc chờ đợi

Tại phiên xét xử của TAND tỉnh Nghệ An vào giữa tháng 10.2026, Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An), biệt danh Cường “liều” cùng 8 bị cáo khác phải trả lời trước pháp luật về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.

Trong số các bị cáo, Cường được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Thay vì trực tiếp tham gia thường xuyên vào các khâu giao nhận, bị cáo chủ yếu đứng phía sau điều hành, tìm nguồn hàng, tổ chức mua bán và thuê người vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, trước khi tham gia hoạt động phạm pháp, Cường từng có thời gian sang Lào làm ăn, kinh doanh gỗ. Trong quá trình này, bị cáo quen biết một số đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán ma túy tại nước bạn.

Các bị cáo tại phiên tòa

Từ những mối quan hệ đó, Cường dần chuyển hướng sang con đường phạm pháp, thiết lập các mối liên hệ để đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Để vận hành đường dây, bị cáo lôi kéo nhiều người tham gia, phân công nhiệm vụ theo từng công đoạn, từ giao dịch, nhận hàng đến vận chuyển.

Những người tham gia đường dây có Trịnh Quốc Đạt (SN 1986), Nguyễn Đình Trọng (SN 1995), cùng trú xã Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Cường (SN 1996, biệt danh Cường “tếu”, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, trú xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Ngoài những người trực tiếp tham gia giao dịch, Cường còn thuê thêm người vận chuyển ma túy. Cách thức tổ chức này giúp bị cáo hạn chế xuất hiện tại các điểm giao nhận, đồng thời tạo ra nhiều mắt xích trung gian trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, việc không trực tiếp thực hiện mọi công đoạn không đồng nghĩa với việc có thể né tránh trách nhiệm. Khi các chuyến hàng lần lượt bị phát hiện, vai trò điều hành của người đứng phía sau cũng dần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2023 đến tháng 12.2024, Cường “liều” cùng các đồng phạm thực hiện 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Ngày 23.6.2023, sau khi mua 5kg ma túy từ một đối tượng người Lào, Cường thuê người vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến hàng không đến được nơi tiêu thụ khi người vận chuyển bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Sau sự việc này, Cường rời địa phương, trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Thay vì chấm dứt hoạt động phạm pháp, bị cáo chuyển sang phương thức điều hành từ xa, giao cho Trịnh Quốc Đạt thay mình tổ chức một số hoạt động mua bán, giao nhận ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường, tức Cường “liều” lĩnh án tử hình

Việc một mắt xích bị bắt giữ không khiến đường dây dừng hoạt động. Ngày 5.7.2024, theo chỉ đạo của Cường, các đồng phạm thực hiện giao dịch mua bán 20 bánh heroin, 5 gói ma túy đá và 30 gói hồng phiến, với tổng khối lượng hơn 12kg.

Sầm Đức Tài (SN 2002, trú Nghệ An) được giao vận chuyển số ma túy này nhưng cũng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Dù liên tiếp có người bị bắt, hoạt động mua bán ma túy của đường dây vẫn tiếp diễn. Theo hồ sơ, sau vụ việc trên, các đối tượng tiếp tục thực hiện thêm 4 vụ mua bán khác.

Đến tháng 12.2024, trong lần giao dịch thứ sáu, Cường mua của một đối tượng người Lào 5kg ma túy đá và 8 bánh heroin. Cao Thị Minh (SN 1975, trú Nghệ An) được thuê vận chuyển số hàng này, tuy nhiên cũng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Không chỉ tổ chức mua bán, Cường còn tham gia vận chuyển ma túy thuê cho một người đàn ông tên Tâm, sinh sống tại Lào.

Theo tài liệu điều tra, tháng 11.2024, Cường nhận vận chuyển hơn 48,8kg ma túy từ Lào về TP. Hồ Chí Minh, với tiền công hơn 1,4 tỉ đồng.

Để thực hiện, bị cáo thuê Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Trung (SN 1969, trú Hà Tĩnh) đưa số ma túy về khu vực ngã ba Lạc Thiện, Hà Tĩnh, trước khi tiếp tục chuyển vào phía Nam.

Ngày 1.12.2024, khi Trung điều khiển xe máy chở ma túy đi gửi, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện đã góp phần bóc gỡ những mắt xích trong đường dây, làm rõ phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng bị cáo.

Kết quả điều tra xác định, Cường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 38kg ma túy cùng các đồng phạm; đồng thời chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển trái phép hơn 48,8kg ma túy. Tổng khối lượng ma túy liên quan đến hai hành vi lên tới hơn 86kg.

Đây là con số cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đồng thời phản ánh quy mô hoạt động của đường dây được tổ chức qua nhiều mắt xích, địa bàn.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Cường thừa nhận việc quen biết các đối tượng mua bán ma túy trong thời gian làm ăn tại Lào, sau đó tham gia tổ chức đường dây đưa ma túy về Việt Nam.

Lời khai của các bị cáo cùng những tài liệu được xem xét tại phiên xét xử đã làm rõ vai trò của từng người.

Trong đó, Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trịnh Quốc Đạt được giao thay Cường điều hành hoạt động sau khi bị cáo bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Những người còn lại tham gia vào các công đoạn mua bán, vận chuyển theo sự phân công hoặc thỏa thuận trong đường dây.

Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, việc khai nhận tại phiên tòa không làm thay đổi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của những hành vi đã thực hiện.

Đáng chú ý, sau khi một số người vận chuyển bị bắt giữ, các đối tượng tổ chức đường dây vẫn tiếp tục thực hiện những giao dịch mới.

Với người tổ chức, điều hành như Cường “liều”, việc hạn chế trực tiếp xuất hiện tại các điểm giao nhận hay sử dụng người khác làm trung gian không thể giúp bị cáo thoát khỏi trách nhiệm về hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét hồ sơ, lời khai tại phiên tòa, tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Văn Cường, tức Cường “liều” và Trịnh Quốc Đạt mức án tử hình.

Bốn bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài và Cao Thị Minh bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Văn Cường (Cường “tếu”) và Nguyễn Văn Hùng nhận mức án từ 17 năm 6 tháng đến 20 năm tù.

Những bản án nghiêm khắc khép lại quá trình xét xử một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với khối lượng đặc biệt lớn.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người vì lợi ích vật chất mà bất chấp pháp luật, tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào hoạt động buôn bán chất cấm.

Từ những chuyến đi làm ăn tại Lào, Cường có cơ hội xây dựng các mối quan hệ phục vụ công việc kinh doanh.

Nhưng thay vì lựa chọn con đường làm ăn hợp pháp, bị cáo đã sử dụng những mối quan hệ ấy để tham gia hoạt động phạm pháp, kéo theo nhiều người vào vòng lao lý.

Những toan tính nhằm che giấu vai trò cầm đầu cuối cùng không thể giúp bị cáo tránh khỏi sự trừng phạt.

Vụ án một lần nữa cho thấy, dù hoạt động dưới hình thức nào, tội phạm ma túy có tổ chức vẫn phải đối diện với sự điều tra, truy xét và xử lý nghiêm minh của pháp luật.