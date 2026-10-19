Nắp ăng-gô có khắc chữ 'Hiến' được tìm thấy khi khai quật hài cốt liệt sĩ ở xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

Nắp ăng-gô có khắc chữ "Hiến".

Vị trí tìm thấy HCLS cách Suối Nhung (xã Tân Lợi) khoảng 100m về hướng Tây Bắc. Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76 cho biết, theo thông tin thu thập được, trong chiến tranh có đơn vị thanh niên xung phong từng đóng quân tại khu vực này. Từ những thông tin trên kỷ vật, Đội K76 mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội, nhân dân, nếu biết thông tin có liên quan đến di vật và liệt sĩ, xin gửi tới Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76, điện thoại: 0965.589.639 hoặc Bộ CHQS TP Đồng Nai.