Nắp ăng-gô có khắc chữ 'Hiến' được tìm thấy khi khai quật hài cốt liệt sĩ ở xã Tân Lợi, TP Đồng Nai
Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Đội K76 (Bộ CHQS TP Đồng Nai) đã phát hiện 1 HCLS tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, TP Đồng Nai (trước đây là địa bàn thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Bên cạnh HCLS có di vật là chiếc nắp ăng-gô bị méo, bề mặt đã bị oxy hóa; trên nắp ăng-gô có khắc chữ “Hiến”-có thể là tên liệt sĩ và phần trên chữ “Hiến” khắc 2-68, phần dưới chữ “Hiến” khắc 23-4-1968.
Vị trí tìm thấy HCLS cách Suối Nhung (xã Tân Lợi) khoảng 100m về hướng Tây Bắc. Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76 cho biết, theo thông tin thu thập được, trong chiến tranh có đơn vị thanh niên xung phong từng đóng quân tại khu vực này. Từ những thông tin trên kỷ vật, Đội K76 mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội, nhân dân, nếu biết thông tin có liên quan đến di vật và liệt sĩ, xin gửi tới Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76, điện thoại: 0965.589.639 hoặc Bộ CHQS TP Đồng Nai.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/nap-ang-go-co-khac-chu-hien-duoc-tim-thay-khi-khai-quat-hai-cot-liet-si-o-xa-tan-loi-tp-dong-nai-1061079