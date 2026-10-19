Tánh Linh phát huy sức mạnh Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự

Công an xã Tánh Linh tuyên truyền pháp luật về giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, ma túy cho học sinh trên địa bàn

Xã Tánh Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Gia An, thị trấn Lạc Tánh và xã Đức Thuận thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận trước đây. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 271 km², dân số gần 46.700 người. Địa bàn rộng, dân cư đông đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Ông Nguyễn Thiêm - Chủ tịch UBND xã Tánh Linh cho biết, xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, vì thế địa phương luôn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập trung vào phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền lưu động đến khu dân cư. Công an xã duy trì tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh. Nhờ vậy, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn ANTT.

Theo UBND xã Tánh Linh, từ tuyên truyền đến tuần tra, kiểm soát, mục tiêu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong cộng đồng, lực lượng chức năng qua đó cũng làm tốt hơn công tác nắm tình hình địa bàn. Thực tế cho thấy, việc nắm chắc địa bàn, kịp thời xác minh thông tin và xử lý những dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Tánh Linh tăng cường tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa

Điển hình như việc xử lý tin báo về vụ việc có dấu hiệu bạo lực gia đình tại thôn Lạc Hóa 2, Tánh Linh vào đầu năm nay. Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Tánh Linh vào cuộc xác minh và phát hiện H.Đ.T có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng T. khai nhận gói ni lông trên chính là ma túy, y mua về để sử dụng.

Từ những thông tin thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, điều tra và khám xét nơi ở của Đ.V.M tại thôn Lạc Hà, qua đó phát hiện thêm ma túy cùng dụng cụ sử dụng. Cơ quan điều tra xác định đối tượng M. có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn H.Đ.T có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an xã Tánh Linh, nhờ sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững. Trong 9 tháng năm 2026, xã xảy ra 4 vụ tội phạm về trật tự xã hội về hành vi cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, các nguồn tin do người dân cung cấp đã giúp Công an xã kịp thời xác minh, làm rõ 3 vụ việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở.

UBND xã Tánh Linh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, xã Tánh Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và vận động người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Tánh Linh cũng chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tạo sự đồng bộ trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Có thể thấy, từ sự chủ động của mỗi người dân, sự gắn kết trong từng khu dân cư đến tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Tánh Linh đang góp phần tạo nên sức mạnh từ cơ sở. Bởi giữ gìn ANTT không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng, cùng góp phần giữ bình yên từng thôn, xóm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.