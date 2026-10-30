Ronaldo và những đỉnh cao

Đáng chú ý, 3 pha lập công của Ronaldo vào lưới Al Kholood còn là một hat-trick hoàn hảo: anh ghi bàn bằng đầu, chân trái rồi chân phải. Trong lịch sử bóng đá, số người có thể ghi được một hat-trick hoàn hảo đã hiếm, ở độ tuổi của CR7 càng khó hơn. Đó chính là minh chứng sống động nhất, cho đẳng cấp và sự tận hiến của siêu sao này.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn mang trong mình khát khao cháy bỏng (Ảnh: Getty Images)

Ronaldo đã 41 tuổi, ở độ tuổi ấy, nhiều cầu thủ khác đã treo giày, hoặc đang cầm sa bàn để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên, CR7 vẫn tiếp tục trên hành trình bứt phá khỏi những giới hạn của bản thân, và xô đổ nhiều kỷ lục tưởng chừng không thể vượt qua.

Khát khao ở anh vẫn vẹn nguyên như khi mới đôi mươi, ngày CR7 vẫn là cậu nhóc gầy gò mới cập bến Manchester United. Chính nghị lực ấy là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ cầu thủ đàn em luôn cố gắng, như Kylian Mbappe hay Khvicha Kvaratskhelia.

Trong chiến thắng trước Al Kholood, ngoài dấu ấn mạnh mẽ trên sân cỏ, người ta còn bắt gặp một hình ảnh quen thuộc: Ronaldo tái hiện lại màn ăn mừng thương hiệu của mình với Marcelo khi còn khoác áo Real Madrid, lần này anh thực hiện cùng với người đàn em Angelo Gabriel. Hình ảnh ấy hẳn đã mang lại rất nhiều những cảm xúc, tâm tư cho những ai đã trót yêu, cũng như thần tượng số 7 người Bồ Đào Nha.

Ronaldo ăn mừng cảm xúc cùng người đàn em Angelo Gabriel (Ảnh: Getty Images)

Rất có thể, đây cũng sẽ là những trận đấu cuối cùng của anh, bởi những người từng dõi theo Ronaldo đều hiểu rằng, anh cũng đã ở phía bên kia sườn dốc sự nghiệp. Những bước chạy, những cú sút hay những pha qua người của CR7 cũng đã không còn giữ được sự nguy hiểm như ở thời đỉnh cao.

Dù vậy, với ý chí, và nghị lực vươn lên vốn đã trở thành thương hiệu của mình, người hâm mộ vẫn mong muốn được chứng kiến anh xô đổ kỷ lục cuối cùng, đó là cột mốc 1.000 bàn thắng, để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử. Hiện CR7 đã chạm ngưỡng 985 bàn thắng, chỉ còn 15 bàn nữa, anh sẽ là người đầu tiên, xác lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” này.

Sau những năm tháng cạnh tranh khốc liệt với Messi để tạo nên kỷ nguyên Si-Ro lừng lẫy một thời, giờ đây, ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, Ronaldo vẫn tỏa sáng bằng phẩm chất, và đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của thế giới bóng đá.