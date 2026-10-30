CLB Hà Nội thắng ngược dòng nghẹt thở trước Ninh Bình

Yuval Sade ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội trước Ninh Bình. Ảnh: CLB Hà Nội

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình thu hút sự chú ý khi cả hai đều bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng sau những kết quả không như mong đợi.

Với lợi thế sân nhà, CLB Hà Nội đặt mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Ninh Bình cũng muốn giành điểm để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.

Trước vòng đấu này, CLB Hà Nội mới có 6 điểm sau 5 trận, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thất bại 0-1 trước Đà Nẵng ở vòng trước khiến đội bóng Thủ đô chịu không ít áp lực.

Khó khăn còn đến từ những tổn thất về lực lượng khi Duy Mạnh và Hoàng Hên chưa thể trở lại vì chấn thương, còn Nguyễn Anh Tiệp phải nghỉ thi đấu do án treo giò. HLV Harry Kewell cũng không được trực tiếp chỉ đạo bên ngoài đường biên vì án kỷ luật.

Trong khi đó, Ninh Bình bước vào trận đấu với 10 điểm, đứng thứ tư và chỉ kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An một điểm. Dù vừa để thua Công an TP.HCM 0-1 bởi bàn thắng ở phút bù giờ, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh với những gương mặt chất lượng như Hoàng Đức, Văn Lâm và Văn Thuận.

Trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt với HLV Chu Đình Nghiêm khi ông có dịp gặp lại đội bóng cũ. Những cuộc đối đầu giữa hai đội thời gian qua cũng thường diễn ra hấp dẫn, tạo thêm sự chờ đợi cho màn so tài tại Hàng Đẫy.

Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. CLB Hà Nội và Ninh Bình đều chú trọng kiểm soát bóng, tổ chức đội hình chặt chẽ và chờ đợi cơ hội khai thác khoảng trống của đối phương.

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 16. Từ tình huống bóng bật ra sau pha xử lý của Sade Iuval, Lê Phát nhanh chân tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỷ số giúp đội khách có thêm sự tự tin trong cách triển khai lối chơi. Ninh Bình duy trì thế trận có tổ chức, trong khi CLB Hà Nội phải nỗ lực tìm phương án tiếp cận khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Dù rất quyết tâm, đội chủ nhà chưa thể tìm được bàn gỡ trong hiệp một và bước vào giờ nghỉ với bất lợi về tỷ số.

Sang hiệp hai, CLB Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Những nỗ lực của đội bóng Thủ đô cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 64.

Hai Long có pha xử lý khéo léo giữa vòng vây các hậu vệ Ninh Bình trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Sade Iuval. Trong tư thế thuận lợi, ngoại binh của CLB Hà Nội tung cú dứt điểm căng ở cự ly gần, không cho thủ môn Đặng Văn Lâm cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Bàn gỡ giúp tinh thần các cầu thủ CLB Hà Nội lên cao. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép, nhưng Ninh Bình cũng cho thấy quyết tâm giành kết quả có lợi bằng những tình huống phản công đáng chú ý.

Phút 72, Hoàng Đức tung cú sút xa nguy hiểm, bóng chạm một cầu thủ CLB Hà Nội đổi hướng rồi đi hết đường biên ngang. Tình huống này cho thấy đội khách vẫn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến và không dễ dàng chấp nhận một kết quả hòa.

Aymeric Faurand Tournaire ăn mừng sau khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+2, giúp CLB Hà Nội ngược dòng đánh bại Ninh Bình 2-1. Ảnh: CLB Hà Nội

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tưởng chừng cuộc so tài sẽ khép lại với tỷ số hòa thì khoảnh khắc bùng nổ đã đến ở phút 90+2.

Aymeric Faurand Tournaire bất ngờ tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá. Siêu phẩm ở thời điểm quyết định giúp CLB Hà Nội vươn lên dẫn trước 2-1, khiến khán đài sân Hàng Đẫy vỡ òa.

Những phút còn lại không đủ để Ninh Bình thay đổi cục diện. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại màn ngược dòng giàu cảm xúc của đội bóng Thủ đô.

Chiến thắng 2-1 giúp CLB Hà Nội có 9 điểm sau 6 trận, vươn từ vị trí thứ 10 lên thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Ninh Bình đứng thứ 5 với 10 điểm, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.