Đình Bắc trở về sân Vinh, cuộc đối đầu SLNA - CAHN thêm nhiều cảm xúc

Khi "chảo lửa" tái hiện thời hoàng kim và áp lực từ ban tổ chức

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đặt vé trực tuyến của CLB SLNA đã chính thức thông báo "cháy" vé tại khán đài A (bao gồm cả các khu vực A1, A2 và A3). Sức nóng này dự kiến sẽ còn đẩy lên đỉnh điểm vào chiều nay (30/10), khi các quầy vé truyền thống quanh sân vận động Vinh chính thức mở cửa để giải quyết lượng nhu cầu khổng lồ cho các khu vực khán đài còn lại như B, C và D.

Hệ thống đặt vé trực tuyến của CLB SLNA đã chính thức thông báo "cháy" vé tại khán đài A (bao gồm cả các khu vực A1, A2 và A3).

Ông Nguyễn Thanh Chương, phụ trách Hội CĐV SLNA tại Vinh, chia sẻ: "Điện thoại của tôi liên tục reo từ sáng đến đêm, ai cũng mong muốn có được một chỗ ngồi trên khán đài A để chứng kiến trận đấu rất được mong chờ này. Sau nhiều năm bóng đá xứ Nghệ trầm lắng, lâu lắm rồi chúng tôi mới lại đối mặt với áp lực lớn như thế này. Dù thời tiết ngày mai có ra sao, khán giả chắc chắn sẽ phủ kín các khán đài. Chúng tôi sẽ nhuộm vàng sân Vinh để tiếp lửa cho đội bóng giành chiến thắng và giữ vững ngôi đầu BXH".

Ông Trần Tiến Đạt - Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An - cho biết: "Cơn sốt vé lần này đã được chúng tôi dự báo từ trước khi chứng kiến khán giả nhà trở lại mạnh mẽ qua từng vòng đấu. Hiện tại, toàn bộ vé khán đài A đã được bán hết. Để chuẩn bị tốt nhất, CLB đang nỗ lực tối đa triển khai các phương án nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, đồng thời thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận đại chiến này".

Còn nhớ, vào cuối tháng 6/2025, cũng tại "chảo lửa" này, SLNA đã phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch Cúp Quốc gia sau thất bại cay đắng 0-5.

Đình Bắc và ngày trở về giữa tâm bão cảm xúc của người con xứ Nghệ

Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: CLB CAHN

Nguyễn Đình Bắc - tiền đạo sinh năm 2004, người con của mảnh đất Hưng Nguyên (Nghệ An), sẽ có màn tái ngộ khán giả quê nhà trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Giờ đây, trong màu áo của CAHN, anh đang là một trong những "ngòi nổ" nguy hiểm nhất giải đấu với lối chơi đột phá, tốc độ và sự tự tin.

Việc phải đối đầu với đội bóng quê hương sẽ là bài test nặng nề cho bản lĩnh của tiền đạo trẻ. Sân Vinh vốn nổi tiếng là nơi "dễ đi khó về" đối với bất kỳ ngôi sao nào, và lần này áp lực đó sẽ dành cho chính người con xứ Nghệ. Người hâm mộ nơi đây trân trọng tài năng của những người con xa quê, nhưng trên thảm cỏ quê nhà, tình yêu lớn nhất và duy nhất vẫn luôn dành cho sắc áo vàng truyền thống.

Trận đấu giữa CLB SLNA và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18:00 ngày 31/10/2026 trên Sân vận động Vinh, thuộc khuôn khổ vòng 6 giải V.League 2026/27. CLB SLNA miễn phí vé vào sân trận gặp CAHN dành cho các đối tượng đặc biệt. Chương trình áp dụng cho thương binh, bệnh binh mang theo thẻ/giấy chứng nhận được vào cổng A2, A3 (Khán đài A), trường hợp đi xe lăn vào cổng C6. Học sinh, sinh viên mang theo thẻ được miễn phí vào khán đài C qua cổng A5 và C7. Trẻ em dưới 130cm được miễn phí vào các khán đài khi đi cùng phụ huynh.