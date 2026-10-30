Chelsea - MU: Thử thách quan trọng đối với Carrick

MU đang trải qua giai đoạn đáng quên dưới thời HLV Michael Carrick. Sau 8 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, Quỷ đỏ mới giành được 7 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Đội bóng nửa đỏ thành Manchester mới chỉ thắng 1 trận tại giải đấu từ đầu mùa, trong khi chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường.

Sau thất bại ê chề 0 - 3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford, Manchester United vẫn chưa sa thải HLV Michael Carrick. Chiến lược gia này tiếp tục dẫn dắt MU trong chuyến làm khách trước Chelsea. Sau đó, Quỷ đỏ còn phải gặp Roma tại Champions League và Aston Villa ở Premier League. Đây được xem là giai đoạn có thể quyết định tương lai của HLV Carrick tại Old Trafford.

HLV Carrick cần nhanh chóng cải thiện thành tích để chứng minh mình vẫn phù hợp với vị trí HLV trưởng MU. Ảnh: AFP

Dù chưa bị sa thải, HLV Carrick hiểu rằng quyết định giữ người của ban lãnh đạo MU không đồng nghĩa với việc ông đã an toàn. Nhà cầm quân người Anh cần nhanh chóng cải thiện thành tích để chứng minh mình vẫn phù hợp với vị trí HLV trưởng MU.

Trước mắt, cuộc đối đầu Chelsea tại Stamford Bridge được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với Carrick. Một kết quả tích cực có thể giúp chiến lược gia người Anh tạm thời giải tỏa sức ép, nhưng thất bại tiếp theo nhiều khả năng sẽ khiến những lời kêu gọi thay đổi HLV trở nên mạnh mẽ hơn. Tương lai của cựu tiền vệ MU vì thế vẫn chưa được đảm bảo, dù ông vừa vượt qua một thời điểm đầy sóng gió.

Nguyên nhân khiến MU trì hoãn việc sa thải Carrick phần lớn là do những ứng viên hàng đầu không sẵn sàng tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Điều này khiến quá trình tìm kiếm người thay thế trở nên phức tạp hơn dự kiến. Theo tuyền thông Anh, Eddie Howe và Julian Nagelsmann đang là hai ứng viên đáng chú ý cho chiếc ghế HLV trưởng MU thay Carrick.

Ở màn đối đầu lần này, Chelsea được đánh giá cao hơn. Chelsea hiện đang đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 trận. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Xabi Alonso cũng không duy trì được sự ổn định, khi vừa thua Tottenham 0 - 2 tại Premier League ở vòng 7, trước khi bị Liverpool loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu. Dù vậy, Chelsea vẫn có sự tự tin nhất định với hàng công có khả năng bùng nổ, khi ghi 17 bàn trong 5 trận sân nhà gần nhất.

Trận đấu giữa Chelsea với MU sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 31/10. Với lợi thế sân nhà, trong khi Quỷ đỏ đang chìm sâu trong khủng hoảng, vì thế thêm một thất bại tại Stamford Bridge có thể khiến thầy trò HLV Carrick bị đẩy xuống nhóm xuống hạng.