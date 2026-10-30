Hà Nội FC ngược dòng hạ Ninh Bình nhờ siêu phẩm phút bù giờ

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công ngay từ những phút đầu. Đội khách cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn khi sớm có bàn mở tỷ số ở phút 16. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Lê Phát có pha xử lý trong vòng cấm trước khi tung cú sút chìm vào góc gần, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn.

Hà Nội FC vượt qua Ninh Bình trên sân nhà. Ảnh: Hà Nội FC

Bàn thắng giúp Ninh Bình thi đấu tự tin và tiếp tục tạo ra sức ép lên khung thành đội chủ nhà. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng có cơ hội gỡ hòa nhưng Xuân Mạnh không thể đưa bóng qua vạch vôi khi cú đánh đầu của anh bị Thái Bình cản phá ngay trên vạch cầu môn ở phút 36.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Văn Quyết liên tiếp có những cơ hội đáng chú ý, nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Văn Lâm. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 61, đội trưởng Hà Nội FC tung cú sút xuyên qua hàng phòng ngự Ninh Bình, buộc Văn Lâm phải bay người đấm bóng cứu thua.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 64. Hai Long có pha xử lý kỹ thuật ấn tượng khi đi bóng vượt qua sự truy cản của Hoàng Đức và Martins trước khi chuyền ngang thuận lợi cho Sade. Trong tư thế không bị ai theo kèm, cầu thủ này tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng vào nóc lưới và quân bình tỷ số 1-1.

Sau bàn gỡ, hai đội tiếp tục tìm kiếm cơ hội để định đoạt trận đấu. Khi nhiều người nghĩ rằng hai đội sẽ chia điểm, Hà Nội FC bất ngờ tạo nên khác biệt ở phút 90+2. Từ đường chuyền của Hồ Thanh Minh, Aymeric nhận bóng và dẫn đến trước vòng cấm địa. Tiền đạo Việt kiều Pháp khéo léo che bóng trước sự truy cản của Hoàng Đức rồi tung cú sút chân trái đầy uy lực từ khoảng cách 23m, đưa bóng vào góc gần khiến Văn Lâm không thể cản phá.

Bàn thắng muộn của Aymeric ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC. Màn ngược dòng cảm xúc này giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 7 với 9 điểm, đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ sau sự khởi đầu mùa giải đáng thất vọng.

Ngược lại, sau sự khởi đầu ấn tượng, Ninh Bình đã phải chịu thất bại thứ hai liên tiếp tại V.League mùa này, qua đó rơi xuống vị trí thứ 5 với 10 điểm.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Adriel Silva, Công Nhật, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Kevin Felida, Yuval Sade, Hai Long, Văn Quyết, Văn Tùng

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Quang Nho, Hoàng Đức, Ngọc Mỹ, Lê Phát, Fred Friday, Lucao

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