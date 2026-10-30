Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á chúc mừng thể thao người khuyết tật Việt Nam

Việt Nam giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng tại ASIAN Para Games 5

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á Majid Rashed đánh giá cao tinh thần thi đấu, ý chí vượt khó và những kết quả mà các vận động viên Việt Nam đạt được tại Đại hội.

Ông gửi lời chúc mừng tới Ủy ban Paralympic Việt Nam, các vận động viên, huấn luyện viên cùng toàn thể thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam sau kỳ Đại hội ghi dấu nhiều nỗ lực.

Tại ASIAN Para Games 5, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Theo ông Majid Rashed, kết quả này thể hiện sự tận tâm, quyết tâm và tinh thần thi đấu của các vận động viên Việt Nam. Những tấm huy chương không chỉ là thành quả của quá trình tập luyện, thi đấu mà còn đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á nhấn mạnh, thành tích của Việt Nam tiếp tục khẳng định những đóng góp tích cực của thể thao người khuyết tật Việt Nam đối với sự phát triển của phong trào Paralympic trong khu vực.

Ông đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Ủy ban Paralympic Việt Nam trong việc phát triển thể thao dành cho người khuyết tật, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động thể thao và thúc đẩy các giá trị của phong trào Paralympic.

Một nội dung đáng chú ý trong thư là sự đánh giá cao đối với sức lan tỏa từ thành tích của các vận động viên Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á, những màn trình diễn tại Đại hội đã truyền cảm hứng tới người dân trên khắp châu Á và nhiều nơi khác, cho thấy thể thao có thể trở thành cầu nối giúp con người vượt qua rào cản, khẳng định bản thân và thúc đẩy sự hòa nhập trong xã hội.

Bên cạnh lời chúc mừng, ông Majid Rashed cũng bày tỏ hy vọng các thành viên Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã trở về an toàn, mang theo những kỷ niệm đẹp cùng niềm tự hào về thành tích đạt được tại Nhật Bản.

Đặc biệt, người đứng đầu Ủy ban Paralympic châu Á mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với Ủy ban Paralympic Việt Nam, cùng thúc đẩy sự phát triển của thể thao người khuyết tật và tạo thêm nhiều cơ hội cho các vận động viên trên toàn châu lục.

Khép lại bức thư, ông Majid Rashed gửi thông điệp: “Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn”.

Lời chúc mừng từ Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 5.

Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên để các vận động viên, huấn luyện viên và những người làm công tác thể thao người khuyết tật tiếp tục phấn đấu, hướng tới những mục tiêu mới trên đấu trường quốc tế.