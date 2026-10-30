Siêu phẩm bùng nổ phút cuối, Hà Nội FC ngược dòng đầy cảm xúc trước Ninh Bình

Tiền đạo Faurand Aymeric ăn mừng cuồng nhiệt sau khi lập siêu phẩm giúp Hà Nội FC ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chủ nhà Hà Nội FC (áo tím) tiếp đón đội khách Ninh Bình trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik (phải) hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (áo trắng, trái) - cầu thủ không thể ra sân thi đấu cho Hà Nội FC do chưa hồi phục chấn thương. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ninh Bình là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Nguyễn Lê Phát có pha xâm nhập vòng cấm, tuy nhiên pha dứt điểm của cầu thủ trẻ bên phía đội khách lại không chiến thắng được thủ môn Quan Văn Chuẩn. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đến phút thứ 16, Lê Phát tung cú sút chân trái quyết đoán mở tỷ số cho Ninh Bình, giúp đội khách có lợi thế dẫn trước 1-0 sau hiệp một. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bị cấm chỉ đạo do tấm thẻ đỏ phải nhận ở vòng đấu trước, huấn luyện viên Harry Kewell của Hà Nội FC buộc phải đưa ra những chỉ đạo cho các trợ lý qua điện thoại. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 64, đội chủ nhà có được bàn gỡ hòa 1-1 sau pha dứt điểm tung nóc lưới của tiền vệ Sade Iuval (giữa). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đến thời gian thi đấu bù giờ, tiền đạo vào sân thay người là Faurand Aymeric bất ngờ tung ra cú sút xa, bóng găm thẳng vào lưới bất chấp nỗ lực bay người của Đặng Văn Lâm. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chung cuộc, Hà Nội FC có màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)