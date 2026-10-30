Hà Nội FC ngược dòng thắng Ninh Bình những phút cuối trên sân Hàng Đẫy

Tối 30-10, Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy ở trận cầu tâm điểm của vòng 6 V.League 2026-2027.

Đội chủ nhà Hà Nội FC bước vào trận đấu với quyết tâm tìm lại niềm vui sau thất bại trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, những khó khăn về lực lượng và sự vắng mặt của HLV trưởng Harry Kewell trên băng ghế chỉ đạo khiến Hà Nội FC gặp không ít thách thức.

Những phút đầu trận diễn ra với thế trận tương đối thận trọng. Ninh Bình chủ động tổ chức các đợt tấn công nhanh, khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Phút thứ 8, Lucao có cơ hội băng xuống sau đường chuyền vượt tuyến nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn kịp thời băng ra phá bóng.

Bước ngoặt của hiệp đấu đến ở phút thứ 16. Sau tình huống bóng bật ra từ pha xử lý của Sade Iuval, Lê Phát nhanh chân tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng của Lê Phát giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong những phút còn lại của hiệp 1.

Nỗ lực tấn công của hai đội không thể tạo nên được bàn trong những phút còn lại của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà, nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm.

Phút thứ 61, Văn Quyết ra chân rất nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Văn Lâm đã bay người cứu thua cho Ninh Bình.

Chỉ sau đó 3 phút, Hai Long đi bóng vào trong vòng cấm trước hàng loạt cầu thủ Ninh Bình rồi chuyền cho Iuval Sade dứt điểm cận thành rất căng khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cản phá.

Bàn thắng của Iuval Sade đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Cầu thủ của Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng cùng người thân.

Sau bàn gỡ, Hà Nội FC tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiến thắng. Trong khi đó, Ninh Bình chủ động chơi phòng ngự phản công và cũng có cơ hội nguy hiểm ở phút 80, nhưng thủ môn Văn Chuẩn đã kịp thời cứu thua cho đội chủ nhà.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1.

Aymeric Faurand Tournaire đi bóng mạnh mẽ trước vòng cấm rồi tung cú sút xa tuyệt đẹp, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A, khiến thủ môn Văn Lâm không thể cản phá.

Bàn thắng muộn giúp Hà Nội FC hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy.

Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng với đội bóng Thủ đô trong nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027.