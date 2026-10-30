Hà Nội thắng ngược Ninh Bình nhờ siêu phẩm ở phút bù giờ

Hà Nội cải thiện vị trí đáng kể trên bảng xếp hạng sau khi giành trọn 3 điểm trước Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sau thất bại trước Đà Nẵng ở vòng đấu trước, Hà Nội bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình với quyết tâm tìm lại chiến thắng. Trong khi đó, đội khách cũng cần một kết quả thuận lợi để duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ninh Bình nhập cuộc chủ động và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Phút thứ 8, Lucao băng xuống đón đường chuyền vượt tuyến, buộc thủ môn Hà Nội phải lao ra cản phá. Chỉ một phút sau, Ngọc Mỹ tiếp tục thử tài Văn Chuẩn bằng cú dứt điểm từ sát vòng cấm.

Thủ thành Quan Văn Chuẩn trước áp lực của đội bóng Thủ đô.

Sức ép của đội khách được cụ thể hóa ở phút 16. Tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha xử lý của Yuval Sade, Lê Phát tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn, mở tỷ số cho Ninh Bình.

Nhận bàn thua sớm, Hà Nội đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 27, Công Nhật thực hiện quả tạt từ cánh trái khiến thủ môn Đặng Văn Lâm xử lý không tốt, nhưng Hai Long không thể tận dụng cơ hội.

Đến phút 36, từ quả phạt góc của Văn Quyết, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu về góc gần. Tuy nhiên, Hoàng Thái Bình kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp Ninh Bình bảo toàn lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tình huống tấn công bóng bổng của Ninh Bình.

Sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 51, Hai Long thực hiện đường chọc khe thuận lợi cho Văn Quyết, nhưng cú dứt điểm của đội trưởng đội chủ nhà không đủ khó để đánh bại thủ môn Văn Lâm.

Phút 60, Văn Quyết tiếp tục có cơ hội với cú sút hướng về góc xa, song thủ thành Ninh Bình xuất sắc bay người cứu thua.

Những nỗ lực tấn công của Hà Nội cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 64. Hai Long có pha đi bóng kỹ thuật, lần lượt vượt qua Hoàng Đức, Martins và Tiến Anh trước khi chuyền bóng thuận lợi để Yuval Sade dứt điểm trong vòng cấm, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn gỡ giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, những cơ hội tiếp theo chưa được tận dụng thành công, khiến trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa.

Bất ngờ đến ở phút 90+2, khi cầu thủ Việt kiều Pháp Aymeric tung cú sút từ khoảng cách 25m. Bóng đi căng và hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Lâm cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội.

Đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội đi bóng trước đối thủ.

Pha lập công ở những phút cuối không chỉ mang về 3 điểm mà còn hoàn tất màn ngược dòng của đội bóng Thủ đô trước đối thủ đang cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Đây cũng là lần thứ hai trong mùa giải Hà Nội đánh bại một đối thủ được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch, sau chiến thắng trước Công an Hà Nội.

Với kết quả này, Hà Nội cải thiện vị trí và vươn lên nửa trên bảng xếp hạng V.League 2026/2027. Trong khi đó, Ninh Bình nhận thất bại thứ hai liên tiếp, đối diện nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nới rộng khoảng cách.

Ở trận đấu đáng chú ý tiếp theo của vòng 6, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón Công an Hà Nội trên sân Vinh vào ngày 31/10, cuộc đối đầu có thể tạo thêm những thay đổi trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Niềm vui chiến thắng của cổ động viên Hà Nội tại sân nhà Hàng Đẫy.

* Ở hai trận đấu còn lại diễn ra tối 30/10, Thanh Hóa hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Kết quả này khiến đội bóng xứ Thanh chưa thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục tích lũy điểm số trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Trong khi đó, Bắc Ninh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Ba điểm có được giúp đội chủ nhà cải thiện thành tích sau những vòng đấu chưa thực sự thuận lợi. Ngược lại, thất bại khiến đội bóng phố núi tiếp tục gặp khó khăn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Như vậy, sau ba trận đấu đầu tiên của vòng 6 V.League 2026/2027, Hà Nội và Bắc Ninh cùng giành trọn 3 điểm, trong khi Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm. Các trận đấu còn lại của vòng sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội trên sân Vinh ngày 31/10.

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026/2027

Cập nhật sau các trận đấu tối 30/10/2026 | Vòng 6

Chú thích: HS: Hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Bảng xếp hạng tạm tính sau ba trận đấu ngày 30/10/2026. Các đội chưa thi đấu vòng 6 mới đá 5 trận. Thứ hạng có thể thay đổi sau khi vòng đấu kết thúc.

Một số hình ảnh của trận Hà Nội gặp Ninh Bình

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