HLV Enzo Maresca làm rõ tương lai của Donnarumma sau chiến thắng của Manchester City

Geronimo Rulli trở thành nhân vật nổi bật khi góp công lớn giúp Manchester City vượt qua Brighton sau loạt sút luân lưu ở trận đấu diễn ra tối thứ Tư ngày 29/10 (giờ Việt Nam). Thủ thành người Argentina thực hiện bốn pha cứu thua quan trọng trong thời gian thi đấu chính thức, đáng chú ý là tình huống dùng một tay cản cú dứt điểm của Georginio Rutter ở đầu hiệp hai.

Sau khi hai đội hòa 2-2, Rulli tiếp tục thể hiện bản lĩnh trên chấm 11 m. Thủ thành này lần lượt cản phá thành công các cú sút của Yasin Ayari và Lewis Dunk, qua đó đưa Man City vào tứ kết EFL Cup, nơi họ sẽ đối đầu Bradford City.

Geronimo Rulli góp công giúp Manchester City giành chiến thắng Brighton sau loạt sút luân lưu

Đây mới là lần thứ hai Rulli ra sân cho Man City kể từ khi trở lại Etihad từ Marseille trong kỳ chuyển nhượng hè với mức phí được cho là 1,7 triệu bảng. Màn trình diễn ấn tượng của thủ môn 34 tuổi nhanh chóng làm dấy lên những câu hỏi về cuộc cạnh tranh vị trí với Donnarumma, nhất là khi tuyển thủ Italy vừa trải qua một số tình huống mắc lỗi đáng chú ý.

Dẫu vậy, HLV Enzo Maresca đã nhanh chóng dập tắt những đồn đoán. Donnarumma được nghỉ ngơi ở trận đấu tại EFL Cup và dự kiến trở lại đội hình xuất phát khi Man City tái đấu Brighton tại Premier League vào thứ Bảy.

Khi được BBC Sport hỏi liệu Rulli có tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể lên Donnarumma hay không, Maresca trả lời dứt khoát: “Không, hoàn toàn không phải theo quan điểm của tôi. Cậu ấy đang làm tốt, nhưng Rulli biết chính xác vai trò của mình, điều đó không cần phải bàn cãi. Thứ Bảy này sẽ là Gigio cộng 10”.

Phát biểu này cho thấy Maresca vẫn đặt niềm tin vào Donnarumma trong cuộc đua tại Premier League. Mặc dù Rulli gây ấn tượng khi được trao cơ hội, vị trí thủ môn số một của Man City hiện chưa có dấu hiệu thay đổi.

Nhà cầm quân người Italy cũng ghi nhận màn trình diễn của Rulli trước Brighton, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ gây sức ép bằng lối chơi quyết liệt và theo kèm sát. “Ngoại trừ những quả phạt đền, nhìn chung anh ấy đã chơi tốt. Trận đấu không dễ dàng vì họ chơi kèm người, rất quyết liệt. Anh ấy cũng có một pha cứu thua xuất sắc”, Maresca nhận xét.

Về phần mình, Rulli không giấu được niềm vui sau khi góp sức đưa đội nhà đi tiếp. Chia sẻ với City Studios, thủ thành người Argentina gọi đây là “khoảnh khắc của riêng mình” và tiết lộ đã dự đoán bản thân có thể cản phá hai quả phạt đền trước trận đấu.

“Tôi cảm thấy tự tin, tôi thực sự thoải mái trong những tình huống như thế này. Tôi sẵn sàng giúp đỡ đội nhà”, Rulli cho biết. Cầu thủ này đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên vì sự cổ vũ trong loạt sút luân lưu.

Manchester City giành quyền vào tứ kết EFL Cup

Chiến thắng trước Brighton giúp Man City giành quyền vào tứ kết EFL Cup, nhưng đội bóng của Maresca sẽ sớm phải tập trung cho nhiệm vụ tại Premier League. Hai đội sẽ tái đấu vào thứ Bảy, trong bối cảnh Man City cần tìm lại mạch thắng sau thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng đấu gần nhất.

Với những tuyên bố rõ ràng từ Maresca, Donnarumma vẫn giữ vị thế thủ môn số một của Man City. Dẫu vậy, màn trình diễn của Rulli cho thấy đội chủ sân Etihad có thêm một phương án đáng tin cậy mỗi khi cần xoay tua đội hình.