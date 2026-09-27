Cơm bình dân ở... “phố đại gia”

Tại quán cơm Bảo Anh, khách tự chọn món và thoải mái thưởng thức nhiều lần...

1. Tất nhiên, “phố đại gia” còn có chỗ đứng chân của nhà hàng, khách sạn. Nhưng giữa những chỗ dừng chân cao cấp ấy, những quán cơm bình dân vẫn hút khách khá đông.

Lạc Long Quân - một tuyến đường đẹp ở phường Hạc Thành với nhiều dãy nhà cao tầng khang trang, người ta vẫn ví von đó là phố “đại gia”. Hơn một năm trước, tại con đường này, quán cơm bình dân Bảo Anh tại số 173 chính thức ra đời.

Giữa không gian “lấp lánh” của tuyến đường ấy, một quán cơm bình dân “mọc” lên đã khiến không ít người ngạc nhiên, tò mò. Chính những cảm xúc ấy đã kéo khách đến gần hơn với quán.

Quán rộng hơn 100m2, khoảng 50 chỗ ngồi. Mỗi suất cơm có giá 40 nghìn đồng với nhiều món ăn.

“Bán như vậy chả lỗ à?” - nhiều khách đã đặt câu hỏi ấy với chủ quán Lê Dung. Chị chỉ tủm tỉm: “Lãi ít thôi, chỉ cần đông khách là được”.

Quán mở từ 9h sáng đến 20h30, hôm nào cũng kín khách. Cơm bình dân không chỉ dành riêng cho người... bình dân. Nơi đây đón đủ mọi thành phần, từ trí thức, lao động tự do cho đến người già, con trẻ... Những con người khác nhau cùng ngồi chung một bàn.

Trên chiếc bàn ấy, có thể là chiếc điện thoại thông minh hàng chục triệu đồng đặt đối diện với chiếc máy chỉ vài triệu. Một người trong bộ đồng phục công sở ngồi bên cạnh một người khoác áo công nhân... Có thể họ chầm chậm ăn, không trò chuyện hoặc thi thoảng quay sang người ngồi cùng để gật gù khen món ăn ngon... Sự hòa quyện ấy tạo nên một “bức tranh” thu nhỏ đầy thú vị của nhịp sống đô thị hiện đại.

Anh Trần Tùng, 42 tuổi, là một vị khách quen của quán. Anh là công chức Nhà nước, nhà cách cơ quan gần 10km nên trưa vẫn thường xuyên ghé quán. Lý do anh chọn quán rất giản dị “Sạch - ngon - rẻ. Bạn bè của tôi vẫn thường đến đây. Bình dân nhưng khá thú vị, không khác gì buffet”.

Quán cơm bình dân Bảo Anh đón khách với đủ thành phần, đối tượng.

Cũng tại quán này, Tùng gặp một người lái xe taxi tên Quân, cũng là “khách ruột” của quán. Nhiều lần “đụng” nhau thành quen, thi thoảng nhà có việc đi xa, Tùng lại alô cho Quân. Quán cơm vô tình trở thành nhịp cầu kết nối những con người ở các ngả đường khác nhau.

Ở quán cơm bình dân này, không ít lần Tây ba lô đã ghé thăm. Có lần chị Lê Dung phải thốt lên: “Họ cũng khôn thật nhỉ!". Chị kể, từng có một người khách nước ngoài nói lơ lớ tiếng Việt: “Ở đây, ăn no thoải mái. Cảm ơn”.

Hồi tháng 8 vừa qua, chị Dung mở thêm cơ sở 2 ở Đại lộ Lê Lợi, cũng thuộc phường Hạc Thành. Theo chị Dung, khách bên này còn tấp nập hơn cơ sở 1, chủ yếu là công chức Nhà nước.

2. Cơm rang cũng là một thứ cơm bình dân. Có thể chẳng mấy ai nghĩ, cơm rang lại đắt khách khi mang đi bán. Trên đất Thanh, những quán cơm rang phần lớn không phải do người địa phương mở mà do người Nam Định (bây giờ là tỉnh Ninh Bình) đứng bếp.

Phố Phan Chu Trinh được mệnh danh là con phố tài chính, siêu giàu bởi có sự “đóng đô” của rất nhiều ngân hàng lớn như Agribank, Vietinbank, BIDV...

Cơm bình dân cũng được Tây balo khá ưa chuộng.

19 năm trước, ở con “phố đại gia” này đã xuất hiện một quán cơm rang mà chủ của nó là người Nam Định. Đến nay, quán vẫn hoạt động và vô cùng “hút khách”. Quán nằm ở lô 01 Phan Chu Trinh, có tên: Quán cơm rang - phở bò Nam Định Duy Nhất.

Cơm rang ở quán khác gì cơm rang ở nhà? Chắc chắn sẽ khác. Cơm rang ở đây luôn nóng hổi với đủ nguyên liệu: bơ thực vật, trứng gà, cà rốt, đậu đũa, dưa chuột... Cơm rang vốn khô nhưng đã có nước phở đi kèm, ăn rất trôi miệng. Và chỉ có nước phở mới “đúng bài”, nếu thay bằng loại nước canh khác sẽ khó nuốt ngay. Một suất cơm rang có giá dao động từ 30 - 40 nghìn đồng với nhiều loại như cơm rang thập cẩm, cơm rang dưa bò... Tất nhiên, người bán phải có bí quyết thì hạt cơm mới săn và ngon. Ở quán, người chủ “trình diễn nghệ thuật” rang cơm ngay trước mặt khách nhưng đố ai học được nghề ngay.

Đầu bếp của quán là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Bà cho biết, trước đó quán từng dừng chân ở đường Quang Trung, gần Khách sạn 25A (thuộc TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành) trong 11 năm. Như vậy, quán cơm rang này có mặt trên đất Thanh tổng cộng đã 30 năm, một khoảng thời gian đủ dài để khẳng định thương hiệu và chỗ đứng trong lòng thực khách.

Quán sạch sẽ, gọn gàng. Khách đủ mọi thành phần, đối tượng. Trong đó, không ít nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên “phố đại gia” vẫn thường xuyên ghé quán. “Ngon và đặc biệt. Tôi gắn bó với quán cũng khá lâu”, anh Lê Thanh, một nhân viên ngân hàng, cho biết.

Cơm bình dân không chỉ dành cho người bình dân. Ở đó là sự gặp gỡ, gắn kết... Giữa lòng phố thị hào nhoáng, những quán cơm ấy cứ lặng lẽ giữ lại một góc ấm áp, bình dị và chân thành...