Sôi nổi Ngày hội Thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2026

Tiết mục văn nghệ truyền thống do đoàn viên, thanh niên trình diễn tại Ngày hội.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam; Sở Nội vụ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã Gia Hưng, các đơn vị đồng hành và hơn 200 đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Mở đầu ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc do đoàn viên, thanh niên tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống xã Gia Hưng thể hiện. Những giai điệu hòa tấu nhạc cụ dân tộc cùng điệu xẩm "Ninh Bình lưu dấu hồn thiêng", khúc chèo "Hát về non nước Ninh Bình" và các bài hát ca ngợi tuổi trẻ đã tạo nên không khí hân hoan, rực rỡ sắc màu văn hóa truyền thống quê hương.

Đồng chí Đỗ Tuấn Hanh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao tặng biểu trưng công trình Không gian thể thao thanh niên trị giá 120 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo xã Gia Hưng.

Đại diện lãnh đạo Hội LHTN tỉnh trao tặng biểu trưng 2 bộ máy vi tính cho đại diện xã Gia Hưng.

Ngày hội còn ghi dấu ấn bằng chuỗi hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng thiết thực. Nhằm giúp thanh, thiếu nhi có thêm điều kiện rèn luyện thể chất và tiếp cận công nghệ thông tin, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng xã Gia Hưng công trình "Không gian thể thao thanh niên" trị giá 120 triệu đồng; Ủy ban Hội LHTN tỉnh trao tặng 2 bộ máy vi tính trị giá 20 triệu đồng.

Đồng hành cùng chương trình, Câu lạc bộ Thiện nguyện Thanh Tâm đã hỗ trợ xây dựng 1 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh, thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng. Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cùng 200 suất cắt tóc miễn phí do Câu lạc bộ Tóc và Da tài trợ.

Ban Tổ chức và các đại biểu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi các hoạt động hưởng ứng đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia như: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em tại Nhà đa năng Trường THCS xã Gia Hưng do CLB Tóc và Da Ninh Bình thực hiện. Giao lưu bóng đá thanh niên tôn giáo tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Gia Viễn, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp thanh niên.

Hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em tại Nhà đa năng Trường THCS xã Gia Hưng.

Ngày hội Thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2026 không chỉ là dịp để tuổi trẻ Ninh Bình ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm của Hội LHTN Việt Nam, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tinh thần dấn thân vì cộng đồng của tuổi trẻ địa phương trên hành trình gìn giữ văn hóa và xây dựng quê hương.