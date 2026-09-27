Saigon Art Hub ra mắt chương trình nghệ thuật đương đại “Beauty, Still”

Chương trình xây dựng một không gian kết nối nghệ sĩ, nhà sáng tạo và công chúng thông qua những thực hành nghệ thuật đa dạng, trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật: múa, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật thị giác, điện ảnh, các thực hành sáng tạo đương đại.

“Beauty, Still” quy tụ 4 tác phẩm Mélange (Hòa trọn cảm giác), Phận, Becoming Alluvium (Hóa phù sa), Kliselamef (Female Silk) với những ngôn ngữ biểu đạt khác nhau, cùng đặt câu hỏi về vẻ đẹp, con người và thế giới xung quanh.

Đặc biệt, ở tác phẩm Phận, bắt đầu từ hai thế giới âm nhạc hoàn toàn khác biệt, những chất liệu acappella, opera, piano, cello và đàn kìm được đặt cạnh nhau, để âm thanh đối thoại, va chạm và nâng đỡ.

Bản hòa âm đương đại được biên soạn bởi nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và giảng viên thanh nhạc Ngọc Tuyền cùng các tài năng âm nhạc trẻ gợi lên hình hài, lựa chọn và những điều người phụ nữ mang theo trong cuộc đời mình.

Các nghệ sĩ trình diễn trong tác phẩm "Phận"

Lấy cảm hứng từ câu ca dao “Thân em như tấm lụa đào…”, tác phẩm Kliselamef được sáng tạo và dàn dựng bởi biên đạo Nguyễn Tấn Lộc cùng Arabesque Vietnam, tri ân những người phụ nữ Việt. Chất liệu lụa mềm mại được đặt trong ngôn ngữ đương đại, để vẻ đẹp của người phụ nữ hiện lên vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.

Các nghệ sĩ trình diễn trong tác phẩm "Kliselamef"

“Beauty, Still” được dàn dựng và giám tuyển bởi: Giám đốc nghệ thuật - biên đạo múa Tấn Lộc, biên đạo múa Lim Sun-young, đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Võ Thiện Thanh - Ngọc Tuyền… cùng các nghệ sĩ, diễn viên và cộng sự đến từ đoàn múa Arabesque Vietnam, STORII và Nhà hát Bến Thành.