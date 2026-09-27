Du khách đến Đà Lạt thoải mái tận hưởng ưu đãi du lịch

Không gian xanh mát quanh hồ Xuân Hương

Theo ghi nhận, sau những ngày mưa kéo dài, 2 ngày cuối tuần tại khu vực trung tâm Đà Lạt thời tiết khá thuận lợi. Trời nắng với không khí mát lành khiến các hoạt động tham quan, vui chơi của du khách diễn ra khá thoải mái.

Chị Hà Anh, du khách đến từ Cần Thơ, chọn Đà Lạt cho chuyến đi sau khi đường bay được khai thác trở lại. Trước chuyến đi, chị cũng có chút lo lắng vì thời tiết Đà Lạt những ngày qua dự báo vẫn còn mưa.

Các đơn vị tổ chức teambuilding ngoài trời

“May mắn là hôm nay trời không mưa. Thời tiết đẹp nên tâm trạng cũng rất thoải mái. Chúng tôi có thời gian đi tham quan, trải nghiệm mà không phải quá lo về thời tiết”, chị Hà Anh chia sẻ.

Theo chị, trong chuyến đi, gia đình còn tranh thủ sử dụng một số chương trình ưu đãi của các đơn vị du lịch. Những ưu đãi này không chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí mà còn tạo thêm lý do để du khách trải nghiệm nhiều dịch vụ hơn.

Du khách check - in tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu

“Được tận hưởng các ưu đãi của một số đơn vị, tôi thấy rất vui. Đi du lịch mà vừa được trải nghiệm, vừa có thêm những chương trình dành cho khách thì tâm trạng càng thoải mái”, chị Hà Anh nói.

Không khí cuối tuần tại Đà Lạt vì vậy trở nên rộn ràng hơn. Tại các điểm tham quan, du khách dành thời gian chụp ảnh, thưởng thức các dịch vụ và khám phá những trải nghiệm phù hợp với lịch trình của mình.

Trong tháng 9, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Lâm Đồng triển khai nhiều hình thức ưu đãi, từ giá vé tham quan, dịch vụ trải nghiệm đến các gói dành cho người dân và du khách.

Các trò chơi thu hút du khách

Ở góc độ doanh nghiệp, những chương trình này cũng là cách tạo thêm sức hút trong mùa thấp điểm. Không chỉ hướng đến việc tăng lượng khách, các đơn vị kỳ vọng khi chi phí cho chuyến đi được giảm bớt, du khách sẽ có điều kiện sử dụng thêm dịch vụ và dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến.

Ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc Cụm Khu du lịch TTC Hospitality tại Lâm Đồng cho biết, vào mùa thấp điểm, đơn vị triển khai các gói kích cầu dành cho người dân Lâm Đồng và cả du khách. Qua đó đã thu hút nhiều đoàn khách lớn, khách gia đình.

Theo ông Tuấn Anh, lượng khách trong thời gian triển khai các chương trình có xu hướng tăng so với mùa thấp điểm những năm trước. Đáng chú ý, các chương trình ưu đãi nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Thời tiết ngày 27/9 khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi

Từ phía du khách, những chương trình này mang đến thêm lựa chọn cho một chuyến đi vốn đã được chờ đợi. Với những người lần đầu trở lại Đà Lạt sau khi các đường bay được khai thác trở lại, việc có thêm ưu đãi cũng giúp hành trình trở nên thuận tiện và đáng trải nghiệm hơn.

Ngày Du lịch Thế giới năm nay vì vậy không chỉ được cảm nhận qua những hoạt động, chương trình của ngành du lịch. Đó cũng là cách những chương trình kích cầu đi vào đời sống du lịch - bắt đầu từ sự hài lòng của mỗi du khách trong hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Lâm Đồng.