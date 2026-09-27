Bánh Trung thu đại hạ giá sau rằm: Món hời hay mối lo?

Quầy bánh Trung thu đại hạ giá trên phố Ngọc Lâm. Ảnh: Gia Phong

Cuộc đua “xả” bánh sau Rằm

Giống như mọi năm, khi Tết Trung thu kết thúc, trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Ngọc Lâm, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng…, những quầy bán bánh Trung thu lại nhanh chóng chuyển sang một diện mạo khác. Những tấm biển “bánh Trung thu cao cấp đại hạ giá”, “xả hàng”, “giảm sâu” xuất hiện dày đặc, kéo theo mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước rằm tháng Tám âm lịch.

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều loại bánh được bán với giá chỉ từ 20.000-40.000 đồng/chiếc, tùy loại nhân và trọng lượng, giảm khoảng 30-50% so với thời điểm trước Trung thu. Thậm chí, một số loại bánh còn được giảm tới 70-80% so với giá niêm yết trước đó.

Một tiểu thương bán bánh Trung thu trên phố Ngọc Lâm cho biết, sau Rằm, nhóm khách chủ yếu là công nhân lao động, sinh viên và những người muốn mua bánh với giá tiết kiệm để sử dụng trong gia đình.

Không ít người quan niệm rằng Trung thu đã qua nhưng bánh vẫn còn hạn sử dụng thì đây là thời điểm thích hợp để “săn” hàng giá rẻ. Chị Nguyễn Thị Huyền ở phường Bồ Đề cho biết, chị thường chờ qua Tết Trung thu mới mua bánh vì khi đó giá giảm mạnh. “Hai con tôi rất thích ăn bánh Trung thu, nhưng bình thường đắt đỏ không dám mua nhiều. Sau Rằm, chỉ với 60.000 đồng, tôi đã có 2 chiếc bánh nướng mang về cho con”, chị Huyền nói.

Hội nhóm "Thanh lý bánh Trung thu 2026" trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ xuất hiện tại các quầy hàng trên đường phố, thị trường bánh Trung thu sau Rằm còn sôi động trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Những lời quảng cáo như “xả hàng bánh Trung thu”, “thanh lý giá sốc” xuất hiện, tạo nên một thị trường thanh lý khá nhộn nhịp ngay sau mùa lễ.

Tại nhóm “Thanh lý bánh trung thu 2026”, một tài khoản facebook có tên Đ.T rao bán bánh Trung thu của một hãng có tên tuổi tại Hà Nội. Theo quảng cáo, hộp 6 bánh trước đây có giá từ 780.000 đồng đến 1 triệu đồng, nay chỉ còn 210.000-240.000 đồng/hộp, tương đương khoảng 35.000-40.000 đồng/chiếc.

Cũng tại hội nhóm này, tiệm bánh P.H ở Hải Phòng giới thiệu sau Rằm còn 2.000 bánh Trung thu loại 200 gram với giá chỉ 20.000 đồng/chiếc.

Một tài khoản có tên T.H lại quảng cáo bánh của một hãng với nhiều mức giá “đại hạ giá”: Loại bánh vuông 150 gram từ 60.000 đồng/chiếc giảm còn 25.000đồng/ chiếc tùy loại nhân; bánh hình con lợn còn được giảm tới 100.000 đồng/7 chiếc. Đáng chú ý, người bán còn hướng dẫn khách mua về bảo quản trong ngăn đá để có thể sử dụng trong vài tháng, khi ăn chỉ cần mang ra rã đông.

Không ít gia đình được tặng quá nhiều bánh trong dịp Trung thu cũng tham gia thị trường này bằng cách đăng bài “pass” lại bánh với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba giá gốc. Có những hộp bánh Trung thu của khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội, gồm 4 bánh, mỗi bánh 150 gram, hạn sử dụng đến ngày 4-10-2026, được giới thiệu giá thị trường khoảng 1,2 triệu đồng/hộp nhưng nay thanh lý 550.000 đồng/hộp. Một số hộp từng có giá 1,5 triệu đồng/4 chiếc được bán lại với giá 170.000 đồng/chiếc; hộp bánh giá 2,2 triệu đồng/6 chiếc được “pass” còn 900.000 đồng…

Chớ nên ham bánh giá rẻ

Theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, việc một chiếc bánh còn nguyên bao bì, tem nhãn sáng mới và hạn sử dụng chưa kết thúc không đồng nghĩa với việc sản phẩm chắc chắn an toàn. Chất lượng của bánh còn phụ thuộc vào quá trình vận chuyển và bảo quản, đặc biệt trong điều kiện thời tiết thay đổi bất thường.

Hà Nội vừa trải qua những ngày mưa bão kéo dài rồi chuyển sang nắng nóng. Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm không được kiểm soát phù hợp, bánh Trung thu, nhất là những loại có nhân trứng, đỗ… có nguy cơ bị ảnh hưởng về chất lượng. Nếu bảo quản không đúng điều kiện, vi khuẩn có thể sinh sôi, bánh dễ hư hỏng hoặc phát sinh nấm mốc mà người tiêu dùng không phải lúc nào cũng nhận biết được ngay.

Người tiêu dùng mua bánh Trung thu sau rằm cần chú ý đến nguồn gốc, hạn sử dụng và cách bảo quản. Ảnh: Gia Phong

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, bánh Trung thu thường có thời hạn sử dụng tương đối ngắn bởi nguyên liệu trong bánh dễ bị hư hỏng nếu không có chất bảo quản.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, đối với những chiếc bánh được bán tràn lan và để vài tháng mà không bị hư hỏng, người tiêu dùng cần đặt câu hỏi về việc sử dụng chất bảo quản. Dù là bánh handmade hay sản phẩm của những thương hiệu lớn, điều đầu tiên người mua cần quan tâm vẫn là nguồn gốc, thành phần và thông tin của sản phẩm.

“Người tiêu dùng nên ưu tiên những sản phẩm có đầy đủ tên cơ sở sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. Những chiếc bánh không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường không nên vì giá rẻ mà mua về sử dụng. Với bánh nhập khẩu, việc không có tem phụ tiếng Việt cũng là một dấu hiệu cần được cân nhắc kỹ”, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý.

Ở góc độ dinh dưỡng và sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia cũng nhấn mạnh rằng, nếu bánh không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc chất lượng kém thì không nên sử dụng, nhất là khi mùa Trung thu đã qua. Ngược lại, với những sản phẩm được sản xuất bởi các cơ sở uy tín, có nhãn mác đầy đủ, có hạn sử dụng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nếu bánh vẫn còn hạn thì người tiêu dùng vẫn có thể sử dụng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết mưa bão vừa qua có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ở nhiều nơi, việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm càng cần được thận trọng. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, nguy cơ đầu tiên khi sử dụng bánh Trung thu kém chất lượng có thể xuất hiện khá nhanh với những biểu hiện như đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc các dạng ngộ độc cấp tính khác. Nhưng đáng lưu ý hơn là những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng nguyên liệu không bảo đảm, không rõ xuất xứ có thể đặt ra nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài. Những tác động này có thể dẫn đến ngộ độc mạn tính và rất khó kiểm soát hậu quả về sau.

Một chiếc bánh giảm vài chục nghìn đồng có thể tạo cảm giác rằng người mua vừa có được một món hời. Nhưng nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng, khoản tiền tiết kiệm được có thể không còn ý nghĩa trước những rủi ro sức khỏe phát sinh sau đó. Vì thế, sau Rằm Trung thu, khi những quầy bánh “đại hạ giá” xuất hiện dày đặc trên đường phố và mạng xã hội, điều người tiêu dùng cần cân nhắc không chỉ là bánh còn hạn hay giá đã giảm bao nhiêu mà trước hết phải là bánh có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất và bảo quản đúng cách hay không.