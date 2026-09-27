Nét duyên ẩm thực ở nơi ca sĩ Nhật Kim Anh sinh ra

Nhắc đến Nhật Kim Anh, khán giả thường nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ, diễn viên gắn bó lâu năm với thị trường giải trí phía Nam. Giọng hát của cô cũng mang âm sắc miền Nam rõ nét, ngọt ngào và giàu cảm xúc.

Thế nhưng, ít ai biết rằng quê gốc của Nhật Kim Anh lại ở Thanh Hóa. Vùng đất này không chỉ được biết đến với những danh thắng, di tích lịch sử mà còn có một nền ẩm thực dân dã, đậm chất xứ Thanh.

Ca sĩ Nhật Kim Anh quê gốc ở Thanh Hóa.

Nhắc đến đặc sản Thanh Hóa, nem chua gần như là món ăn đầu tiên được nhiều người nghĩ tới. Tuy nhiên, phía sau món đặc sản nổi tiếng này còn là một thế giới ẩm thực khá phong phú, từ những món ăn sáng bình dị đến các món dân dã gắn với đời sống của người dân địa phương.

Nem chua Thanh Hóa.

Một trong những món tiêu biểu là bánh cuốn Thanh Hóa. Khác với nhiều loại bánh cuốn quen thuộc, bánh cuốn xứ Thanh thường được tráng mỏng, mềm, bên trong có nhân thịt băm, mộc nhĩ và hành phi. Bánh được thưởng thức khi còn nóng, ăn cùng nước chấm tạo nên hương vị vừa thanh vừa đậm đà.

Bánh cuốn Thanh Hóa

Một món khác cũng rất đặc trưng là bánh khoái tép. Những con tép đồng nhỏ được kết hợp với bột, rau cần hoặc các loại rau theo cách chế biến của địa phương rồi đem chiên trên chảo. Món ăn không cầu kỳ nhưng lại thể hiện khá rõ nét ẩm thực dân dã của vùng đất này.

Bánh khoái tép Thanh Hóa.

Ẩm thực Thanh Hóa còn hấp dẫn ở những món ăn được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Canh lá đắng là một ví dụ. Vị đắng đặc trưng của lá khi kết hợp với thịt hoặc nội tạng động vật tạo nên món ăn có hương vị khá khác biệt. Với người chưa quen, vị đắng ban đầu có thể gây bất ngờ, nhưng với người dân địa phương, đây lại là một món ăn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình.

Canh lá đắng Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, chả tôm Thanh Hóa cũng là món ăn được nhiều thực khách tìm thử khi đến xứ Thanh. Phần nhân tôm được chế biến rồi cuốn trong lớp bánh, sau đó nướng trên than. Khi thưởng thức, món ăn thường được dùng kèm rau sống và nước chấm, tạo nên sự cân bằng giữa vị thơm của tôm, độ mềm của bánh và vị đậm đà của nước chấm.

Chả tôm Thanh Hóa

Những món ăn này không quá cầu kỳ về nguyên liệu hay cách trình bày. Điểm đáng nhớ nằm ở cách người dân địa phương tận dụng những nguyên liệu gần gũi để tạo thành món ăn mang hương vị riêng.

Nếu có dịp khám phá ẩm thực nơi quê gốc Nhật Kim Anh, du khách có thể nhận ra một điểm chung trong nhiều món ăn: nguyên liệu không xa lạ nhưng cách chế biến lại tạo nên dấu ấn riêng.

Những thửa ruộng bậc thang và con đường sườn đồi nối các bản làng Thái, Mường tạo nên bức tranh văn hóa - thiên nhiên đặc sắc. Ảnh: Phạm Văn Phong/báo Dân Việt

Đó cũng là nét duyên của ẩm thực xứ Thanh. Không phải món nào cũng được quảng bá rộng rãi trên bản đồ du lịch, nhưng nhiều món vẫn được gìn giữ trong những hàng quán địa phương và bữa cơm gia đình.

Từ bánh cuốn nóng hổi, chả tôm thơm lừng đến canh lá đắng có vị đặc trưng, mỗi món đều góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực mang màu sắc riêng của Thanh Hóa.

Vì vậy, nếu Nhật Kim Anh gây ấn tượng với khán giả bằng một giọng hát ngọt ngào đậm chất miền Nam, thì quê gốc của nữ ca sĩ lại có một “chất” rất khác: mộc mạc, đậm đà và nhiều hương vị khó trộn lẫn trong ẩm thực xứ Thanh.