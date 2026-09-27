Hà Nội: Trang trọng Lễ giỗ Tổ Mẫu Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay

Nghi thức dâng lễ tưởng Tổ Mẫu - Chánh phu nhân Nguyễn Thị Hay tại Lễ giỗ 283 năm ngày húy.

Tham dự buổi lễ có ông Lương Xuân Huy – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển; ông Phạm Tư Thiệt – Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển; ông Trần Văn Thọ – Trưởng Ban Phát triển Văn hóa và Cộng đồng, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển; đại diện Ban lễ hội đình làng Đại Mỗ, Tổ dân phố thôn Đình, các nhà thờ dòng họ Nguyễn Quý cùng đại diện nhiều dòng họ, hậu duệ và đông đảo nhân dân.

Đoàn dâng hương Kim Trung, xã Phú Nghĩa có ông Lưu Công Mạnh – Bí thư Chi bộ thôn Kim Trung; ông Trịnh Thanh Sơn – Trưởng thôn Kim Trung, cùng đại diện người cao tuổi, đội nữ dâng hương và nhân dân làng Trung Hoàng.

Hịch khai lễ và tiếng trống hội mở đầu Lễ giỗ Tổ Mẫu - Chánh phu nhân Nguyễn Thị Hay.

Theo tư liệu được giới thiệu tại buổi lễ, Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay là Tổ Mẫu Chi cụ Nguyễn Quý Thường (cụ Đồng Thần), Phu nhân Đại vương Nguyễn Quý Ân, Thân mẫu Đồng thần Nguyễn Quý Thường. Trong những năm tháng xóm làng trải qua nhiều biến động, bà có công chiêu tập nhân dân, khai hoang lập ấp, góp phần biến vùng đất Địa Hoàng xưa, nay là thôn Trung Hoàng, thành nơi an cư, lập nghiệp. Ghi nhớ công đức ấy, nhân dân Trung Hoàng đã lập đền thờ và tôn vinh bà là Đức Đại Vương.

Ông Nguyễn Quý Sản - Đại diện cho dòng họ Nguyễn Quý phát biểu.

Trong không khí thành kính của ngày giỗ Tổ Mẫu, ông Nguyễn Quý Sản – hậu duệ đời thứ 14 dòng họ Nguyễn Quý đã ôn lại truyền thống, những dấu ấn vẻ vang của dòng họ Nguyễn Quý và công đức của Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay. Qua những câu chuyện về tiền nhân, các thế hệ hậu duệ cùng hồi tưởng, thêm hiểu và trân trọng những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp; từ đó tiếp tục gìn giữ gia phong, gắn kết dòng tộc và trao truyền niềm tự hào về cội nguồn cho các thế hệ mai sau.

Các đoàn thành kính dâng hoa tương niệm, tri ân công đức Tổ Mẫu - Chánh phu nhân Nguyễn Thị Hay.

Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm với các nghi thức trống khai lễ, hịch, múa sư lân, dâng hương, dâng hoa. Đại diện địa phương và hậu duệ dòng họ Nguyễn Quý cùng ôn lại truyền thống, bày tỏ lòng tri ân đối với Tổ Mẫu và các bậc tiền nhân.

Viện nghiên cứu Văn hóa và Phát triển dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân Chánh phu nhân Nguyễn Thị Hay.

Trong khuôn khổ chương trình, bộ phim tài liệu “Nguyễn Quý Danh Gia làng Thiên Mỗ – Từ mạch nguồn đến di sản” do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển sản xuất được trình chiếu, góp phần giới thiệu những dấu ấn lịch sử, truyền thống khoa bảng, văn hiến và các giá trị di sản của dòng họ Nguyễn Quý.

Các đại biểu, hậu duệ và bà con nhân dân tại Lễ giỗ Tổ Mẫu - Chánh phu nhân Nguyễn Thị Hay.

Lễ giỗ Tổ Mẫu Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay không chỉ là dịp hậu duệ tưởng nhớ công đức tiền nhân mà còn góp phần kết nối các thế hệ, bồi đắp tình cảm dòng tộc, gìn giữ gia phong và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của dòng họ Nguyễn Quý trong đời sống hôm nay.