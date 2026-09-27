Đầu tư không gian vui chơi của trẻ em, vun đắp tương lai đô thị
Trong hành trình kiến tạo một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, chất lượng của một đô thị không chỉ được nhận diện qua những công trình quy mô hay tốc độ phát triển, mà còn qua cách thành phố dành chỗ cho những nhu cầu căn bản của con người. Với trẻ em, đó là những khoảng không an toàn để vui chơi, vận động, khám phá và kết nối.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-tu-khong-gian-vui-choi-cua-tre-em-vun-dap-tuong-lai-do-thi-419620.htm