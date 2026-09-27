Văn hóa

Đầu tư không gian vui chơi của trẻ em, vun đắp tương lai đô thị

Trong hành trình kiến tạo một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, chất lượng của một đô thị không chỉ được nhận diện qua những công trình quy mô hay tốc độ phát triển, mà còn qua cách thành phố dành chỗ cho những nhu cầu căn bản của con người. Với trẻ em, đó là những khoảng không an toàn để vui chơi, vận động, khám phá và kết nối.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Thanh Duyên

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-tu-khong-gian-vui-choi-cua-tre-em-vun-dap-tuong-lai-do-thi-419620.htm