Đầu tư không gian vui chơi của trẻ em, vun đắp tương lai đô thị

Trong mỗi gia đình, có những món ăn không cầu kỳ nhưng lại gắn bó với nhiều thế hệ. Nem là một trong số đó. Từ những nguyên liệu quen thuộc như thịt, miến, mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt, hành…, qua bàn tay khéo léo của người nội trợ, những chiếc nem vàng ruộm, giòn thơm trở thành món ăn được yêu thích trong bữa cơm thường ngày cũng như những dịp gia đình sum họp.