TP Đà Nẵng: Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Bà Nà” - lan tỏa quảng bá hình ảnh quê hương

Ngày 27/9, thông tin từ UNND xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, địa phương vừa phối hợp cùng Nhà hát Trưng Vương, Công ty ECopark An Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật “Thanh âm Bà Nà”. Đây chương trình nghệ thuật đặc biệt, lấy nền tảng văn hóa, nghệ thuật phục vụ đời sống Nhân dân, lan tỏa quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần tạo sức mạnh nội tại để phát triển bền vững.

Lãnh đạo xã Bà Nà chú trọng phát triển văn hóa, phát huy bảo tồn giá trị nhân văn

Theo chính quyền địa phương, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam, xã Bà Nà xác định rằng văn hóa không được nằm ngoài quá trình phát triển mà phải được bảo tồn, nuôi dưỡng và lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Văn hóa nghệ thuật là nền tảng tinh thần, mục tiêu quan trọng và động lực cho sự phát triển bền vững của đời sống xã hội cũng là sức mạnh nội tại để thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương.

Việc bảo tồn các giá trị truyền thống phải gắn liền với sự sáng tạo, với nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và với sự phát triển du lịch bền vững. Mỗi công dân đều là người bảo vệ, người sáng tạo và là người hưởng lợi từ những giá trị văn hóa của quê hương mình. Trên tinh thần đó, chính quyền xã Bà Nà hướng tới xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, nhân văn và phong phú. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối cộng đồng, tăng thêm sức sống cho các điểm đến, từng bước hình thành các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của Bà Nà. Chương trình nghệ thuật "Thanh âm Bà Nà" là một trong số đó.

"Thanh âm Bà Nà" hướng đến xây dựng một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc

"Thanh âm Bà Nà" được chính quyền xã Bà Nà cùng các nghệ sĩ nghiên cứu hướng đến không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn xây dựng một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bà Nà đến với đông đảo du khách, bạn bè gần xa. Đây sẽ là hoạt động đặc thù nhằm tạo ra một không gian để nghệ thuật hòa mình vào thiên nhiên. Các tiết mục nghệ thuật là những câu chuyện về quê hương được kể qua âm nhạc, để mọi người, nghệ sĩ và du khách có thể gặp gỡ nhau trong những cảm xúc đẹp đẽ, thân thiện và gần gũi nhau hơn.

Những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, những tiết mục đặc sắc

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau sáp nhập Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bà Nà đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo của Bà Nà ngày càng đổi mới, những tuyến đường, cơ sở hạ tầng được chú trọng, khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng từ đó nâng cao. Đặc biệt, các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan và bản sắc địa phương ngày càng được xã học hỏi, bảo tồn và phát huy.

Xã Bà Nà phát triển, đổi mới về kinh tế hạ tầng và chú trọng lưu giữ giá trị nghệ thuật, nhân văn↵

Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, không gian cộng đồng và giá trị văn hóa bản địa. Bà Nà có điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Trong đó văn hóa là một phần hồn cốt quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và chiều sâu của điểm đến.