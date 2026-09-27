Nữ bác sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng quốc tế về lĩnh vực ghép tạng

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu (ở giữa) vừa nhận giải Unsung Hero, ghi nhận những cống hiến thầm lặng cho hành trình hiến – ghép tạng. Ảnh: BV cung cấp

Ngày 27/9, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu – Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bà thực sự bất ngờ khi nhận được thông tin được trao giải thưởng này.

Tôn vinh sự cống hiến thầm lặng

"Tôi vẫn làm công việc của mình như bao ngày tháng qua, cứ làm, làm và chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ được gọi tên tại một giải thưởng quốc tế. Khi nhận được tin, tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Với tôi, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho những năm tháng gắn bó với công việc hiến – ghép tạng", TS.BS Dư Thị Ngọc Thu chia sẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy tại Đại hội Quốc tế lần thứ 31 của The Transplantation Society (TTS 2026) diễn ra ở Sydney (Australia) vừa qua, TS. BS Dư Thị Ngọc Thu – Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy đã vinh dự được vinh danh tại hạng mục Unsung Hero 2026 – một giải thưởng của hệ thống Women in Transplantation (WIT), nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các cá nhân trong lĩnh vực ghép tạng.

Women in Transplantation (WIT) thuộc hệ sinh thái The Transplantation Society (TTS) – là tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng với hơn 3.000 thành viên tại 105 quốc gia.

TS. BS Dư Thị Ngọc Thu trao tặng hai bộ sách về Điều phối trong hiến ghép tạng đầu tiên tại Việt Nam cho Hội ghép tạng thế giới và Phụ nữ trong ghép tạng. Ảnh: BV cung cấp

Giải thưởng như một sự ghi nhận, trân trọng đối với những người phụ nữ tạo ra ảnh hưởng đặc biệt trong chuyên ngành, thông qua những đóng góp mang tính cộng đồng, thiện nguyện, cố vấn, giáo dục...

Trong đó, danh hiệu Unsung Hero dành để tôn vinh sự cống hiến thầm lặng, có thể không được biết đến rộng rãi hoặc không nhất thiết được thể hiện qua các công trình công bố khoa học, nhưng lại tạo ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng ghép tạng.

Đây cũng là những nỗ lực phía sau, góp phần duy trì, kết nối và thúc đẩy hoạt động hiến – ghép tạng phát triển bền bỉ.

Dấu ấn đáng tự hào

Các tiêu chí của giải thưởng nhấn mạnh 6 yếu tố gồm: sự tận tâm và cam kết; tác động thầm lặng; tinh thần đồng đội; vai trò cố vấn; phục vụ cộng đồng và sự kiên cường.

Bên cạnh công việc chuyên môn, tinh thần của giải thưởng Unsung Hero còn nằm ở những đóng góp mang tính kết nối như đồng hành cùng đồng nghiệp, đào tạo thế hệ kế cận, thúc đẩy hoạt động hiến tạng và góp phần xây dựng một hệ thống điều phối ghép tạng ngày càng minh bạch, hiệu quả…

TS. BS Dư Thị Ngọc Thu là cá nhân đầu tiên của Việt Nam được trao giải Unsung Hero 2026. Sự ghi nhận này không chỉ là niềm vinh dự đối với TS.BS Dư Thị Ngọc Thu mà còn là dấu ấn đáng tự hào trong hành trình đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực hiến – ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và Việt Nam nói chung.

TS. BS Dư Thị Ngọc Thu đã vinh dự được vinh danh tại hạng mục Unsung Hero 2026 – một giải thưởng của hệ thống Women in Transplantation (WIT), nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các cá nhân trong lĩnh vực ghép tạng. Ảnh: BV cung cấp

Qua đó, những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ làm công tác điều phối, kết nối và đồng hành cùng người bệnh, gia đình người hiến tạng tiếp tục được ghi nhận, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của hoạt động hiến - ghép tạng đến với cộng đồng.