Có mỏ nhưng chưa chắc đã có vật liệu?

Hiện nhiều dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn TP Đà Nẵng cần số lượng lớn nguồn vật liệu đất để san lấp.

- Không đơn giản như thế đâu NXD. Có mỏ rồi nhưng để khai thác được vật liệu còn phải qua nhiều khâu, nhiều thủ tục kia. Nên nhiều dự án, công trình được yêu cầu đẩy nhanh thi công nhưng nguồn vật liệu khan hiếm, không cung cấp kịp thời gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ.

- Tình trạng có mỏ nhưng khan hiếm vật liệu xây dựng đến mức nào Tư?

- Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt: Ban QLDA) được giao quản lý 30 mỏ vật liệu xây dựng (VLXD), gồm 4 mỏ đất, 10 mỏ cát và 16 mỏ đá. Ngoài 2 mỏ cát ở ĐL7B (xã Đại Lộc) và ĐL13 (xã Hà Nha) sắp tới sẽ bàn giao cho đơn vị khác quản lý, 28 mỏ VLXD còn lại hiện chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để đưa vào khai thác.

- Những mỏ VLXD đang vướng những gì?

- Hiện, có 4 mỏ đất và 2 mỏ cát đang gặp khó khăn về thủ tục, điều kiện pháp lý để đưa vào khai thác; 6 mỏ cát đang đề nghị UBND TP cho chủ trương nghiên cứu phương án tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật để từ đó lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để tổ chức khai thác. Còn đối với 16 mỏ đá đang được xem xét, giải quyết thủ tục cấp phép hoặc tiếp tục khai thác theo đúng quy định pháp luật.

- Vậy khó khăn, vướng mắc lớn nhất chính là thủ tục pháp lý?

- Đúng vậy. Để chủ động nguồn VLXD phục vụ các dự án giao thông, nông nghiệp và các dự án đầu tư công của TP, Ban QLDA đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, hướng dẫn và đẩy nhanh các thủ tục có liên quan đến công tác khai thác mỏ.

- Theo NXD biết, mới đây, tại cuộc họp với Ban QLDA về tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm và các dự án, công trình đầu tư công vào ngày 11-9, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác khai thác các mỏ VLXD do Ban QLDA quản lý để trình UBND TP xem xét, phê duyệt. NXD hy vọng, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TP, những khó khăn về nguồn VLXD phục vụ các dự án, công trình đầu tư công sẽ được sớm giải quyết.