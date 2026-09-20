Thư viện khổng lồ đang viral: Người khen sang xịn, người chê sao chép không tới

"Thư viện" khổng lồ này tọa lạc tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ban đầu, nhiều người tưởng đây là thư viện công cộng phục vụ cho mục đích học tập và làm việc. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là một hạng mục thuộc dự án căn hộ tri thức nhằm mang đến không gian trải nghiệm cho những khách hàng quan tâm đến lĩnh vực bất động sản tại khu vực.

Ảnh: @thaodidau (Threads).

Tuy vừa mới khai trương nhưng tọa độ này đã nhanh chóng trở thành cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội bởi quy mô hoành tráng, thiết kế bắt mắt.

Video: @vivucungtri.

Sở hữu nhiều kệ sách và mảng tường cao ngút cùng sự đa dạng về màu sắc của sách trưng bày, thư viện gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, sự kết hợp giữa kiến trúc và hệ thống ánh sáng vàng góp phần tạo nên không gian vừa hiện đại, ấm cúng, vừa sang trọng. Đáng chú ý, điểm nhấn của thư viện còn nằm ở những bậc thang trắng được bố trí cùng chỗ ngồi và phần trần nhà với hiệu ứng tráng gương phản chiếu. Chính cách thiết kế này khiến thư viện thêm phần thẩm mỹ, đồng thời tạo nên các góc check-in chụp hình đầy điện ảnh.

“Starfield Việt Nam” và tranh cãi từ cộng đồng mạng

Bên cạnh sự thích thú của giới trẻ, "thư viện" này cũng vướng nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thiết kế và mục đích sử dụng. Một số ý kiến cho rằng công trình đã sao chép thiết kế từ thư viện Starfield nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Hình ảnh Starfield "bản gốc". Video: @thesweetlifeofgaelle.

Trên nền tảng Threads, không ít người cho rằng những nét đặc trưng trong thiết kế của Starfield như cách bố trí cầu thang, kệ sách… đều được tái hiện lại y nguyên. Nhiều người còn ví địa điểm này như "Starfield Việt Nam", đặt câu hỏi về tính sáng tạo và dấu ấn riêng của công trình.

Nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ từng kỳ vọng đây sẽ là nơi có thể phục vụ việc đọc sách hay làm việc; tuy nhiên, có vẻ như địa điểm này chủ yếu được xây dựng để tạo không gian cho việc chụp hình, check-in (?!).