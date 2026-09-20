Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 tại Khu đô thị An Bình Tân

Sáng 20-9, tại phường Nam Nha Trang, Công ty Cổ phần Ruby Khánh Hòa tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 (còn gọi là Ruby Dream). Dự lễ có các đồng chí: Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu.

Quang cảnh buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 được triển khai tại ô đất CT-04, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, diện tích khoảng 1,55ha. Theo thiết kế, dự án gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, 833 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 57 đến 77m². Cùng với khu căn hộ là hệ thống công viên cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ - thương mại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 2.000 cư dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Tại lễ khởi công, chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn và nhà thầu bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, sớm đưa các căn hộ vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền tặng quà động viên chủ đầu tư, đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công tại dự án.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công.

Phương tiện, máy móc được huy động thi công ngay sau lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, vừa bảo đảm an sinh, ổn định nguồn nhân lực, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Việc khởi công dự án Ruby Dream sẽ góp phần cụ thể hóa chương trình phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; bổ sung quỹ nhà ở đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; các sở, ngành tiếp tục phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, công khai, hướng dẫn đầy đủ thủ tục để người dân, người lao động có nhu cầu được tiếp cận nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng quy định.